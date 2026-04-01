Znanost in tehnologija

Človeštvo na poti proti Luni: 'Srečno, Artemis 2'

Cape Canaveral, 01. 04. 2026 10.42 pred 27 dnevi 5 min branja 195

Avtor:
Maja Pavlin N.V. +1
Vzlet rakete SLS in začetek misije Artemis 2

"Na tej zgodovinski misiji imejte s seboj srce ekipe Artemis, drzen duh ameriškega ljudstva in naših partnerjev po vsem svetu ter upanje in sanje novih generacij. Srečno, Artemis 2," je pred zgodovinskim poletom štirim astronavtom iz ZDA in Kanade zaželela direktorica izstrelitve pri Nasi. Malo pred 19. uro po lokalnem oz. malo pred 1. uro zjutraj po našem času je nato proti Luni uspešno poletela raketa SLS.

Misija Artemis 2 ameriške vesoljske agencije Nasa je bila doslej že večkrat preložena, tik pred začetkom nove zgodovinske misije pa so se pojavile nove težave.

Nasa je najprej poročala o težavah na sistemu za prekinitev leta (sistem bi v primeru, da raketa skrene s poti, to uničil ter tako preprečil njeno trčenje na Zemljo), a so težavo uspeli hitro razrešiti.

Nekaj minut kasneje so poročali o še eni morebitni težavi - Nasa je namreč izmerila nekaj "neugodnih temperaturnih odčitkov" na bateriji sistema za prekinitev izstrelitve. Kasneje so pojasnili, da so inženirji zaznali višjo temperaturo od pričakovane, a da naj bi šlo za težavo z instrumenti, ki ne bo vplivala na izstrelitev.

Misija je tako dobila zeleno luč za polet ter s tem začetek vrnitve na Luno, kamor človeška noga ni stopila že več kot pol stoletja.

Zelena luč in vzlet

Direktorica izstrelitve pri Nasi Charlie Blackwell-Thompson je posadki namenila nekaj besed pred njihovim zgodovinskim poletom: "Reid, Victor, Christina in Jeremy, na tej zgodovinski misiji s seboj vzemite srce ekipe Artemis, drzen duh ameriškega ljudstva in naših partnerjev po vsem svetu ter upanje in sanje novih generacij. Srečno, Artemis 2. Gremo."

Raketa Space Launch System (SLS) je proti svojemu cilju poletela nekaj minut po predvidenem vzletu, za dvig z izstrelitvene ploščadi pa je potrebovala približno 10 sekund. V eni minuti je nato dosegla nadzvočno hitrost oziroma več kot 1235 kilometrov na uro.

Raketa SLS je za tem dosegla točko "Max-Q", s čimer se označuje trenutek največje obremenitve plovila. Ta se odvije, ko je raketa še vedno na relativno nizki višini, kjer je atmosfera še precej gosta.

Nekaj minut kasneje so odpadli raketni potisniki na trdo gorivo, pristali bodo v Atlantskem oceanu. Kmalu za tem je nastopil še en pomemben trenutek pri vzletu - izklop glavnega motorja.

Astronavti zdaj krožijo okoli Zemlje. Komunikacija bo dobra večji del misije oz. vse do šestega dne, ko bodo zašli za Luno. Takrat bo Nasa za krajši čas izgubila kontakt z njimi.

Kdo piše novo poglavje vesoljske zgodovine?

Na Luni sicer astronavti za zdaj še ne bodo pristali, je pa to prva človeška posadka po letu 1972, ki je poletela proti temu cilju. Naslednjih 10 dni bo četverica preživela zgolj v družbi drug drugega. In kdo so torej astronavti, ki pišejo novo vesoljsko zgodbo?

Med njimi je Christina Koch – prva ženska, ki sodeluje v poletu proti Luni. Z njo so še Jeremy Hansen, pilot Victor Glover in vodja misije Reid Wiseman, ki bodo v naslednjih dneh obleteli Luno in se vrnili na Zemljo.

S seboj so vesoljski odposlanci vzeli tudi nekaj osebnih predmetov. Glover je predan kristjan in učitelj verouka, zato je s seboj v vesolje vzel Biblijo.

Hansen ima s seboj štiri obeske, ki prikazujejo Luno. Ko jih je pred dvema letoma kupil, jih je podaril ženi in otrokom, zdaj pa so mu jih vrnili, da ga spremljajo na poti vrnitve človeštva proti Luni.

Izbira poveljnika Wisemana je medtem zelo preprosta - s seboj je vzel zgolj nekaj beležk in svinčnik. Želi si namreč zapisati svoje misli, medtem ko opazuje spektakularne razglede na Luno in Zemljo.

Sporočila, ki so jih napisali njeni najdražji, pa medtem varuje kovček specialistke misije Kocheve. Pravi, da bo imeti v rokah nekaj, kar je držala njena družina in si vzela čas za pisanje, imelo zanjo zelo poseben pomen, ko bo daleč od doma.

Izstrelitev s ploščadi, ki je v vesolje ponesla misije Apollo

Raketa SLS je ena največjih in najzmogljivejših raket, kar jih je bilo kdaj zgrajenih. Visoka je kar 98 metrov oziroma skoraj toliko, kot Kip svobode skupaj s podstavkom. Tehnične ekipe so pred izstrelitvijo v njene rezervoarje natočile več kot 2,6 milijona litrov tekočega kisika in tekočega vodika.

Raketa SLS je bila izstreljena s ploščadi vesoljskega centra Kennedy, ki predstavlja tudi glavna ameriška vrata v vesolje. Prav od tam so se začele tudi zgodovinske misije Apollo. Artemis 2 tako torej ne predstavlja zgolj testnega poleta, temveč tudi obljubo, da se tokrat v vesolje vračamo z namenom, da tam tudi ostanemo.

Nova ogromna oranžno-bela raketa SLS je namreč zasnovana tako, da bo v prihodnjih letih omogočila ponovne vrnitve na Luno. Misiji Artemis 2 bo sledila še misija Artemis 3, ki bo namenjena preizkusu priključitve pristajalnega modula, nato naj bi astronavti v okviru misij Artemis 4 in 5 tudi pristali na Luni, kar želijo izvesti do konca leta 2028.

Nedavno imenovani vodja Nase Jared Isaacman je minuli teden dejal tudi, da nameravajo ZDA v naslednjih letih na Luni postaviti 20 milijard dolarjev vredno bazo, ki bo odskočna deska za nadaljnje raziskovanje in kasnejše poti na Mars.

Zamude in previsoki stroški

Misija Artemis 2 je bila prvotno načrtovana že za november 2024, vendar so jo zaradi tehničnih in drugih težav večkrat preložili. Nasa je pred tem leta 2022 uspešno izvedla poskusni polet okoli Lune brez posadke z misijo Artemis 1.

Artemis II na izstrelišču 39-B
FOTO: AP

Ambiciozni program Artemis se sicer že od začetka sooča z zamudami in previsokimi stroški. Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa ob tem je pritiskala na Naso, da bi pristanek na Luni izvedli še pred koncem njegovega mandata, nekateri strokovnjaki pa izražajo dvome o izvedljivosti tega projekta, navaja AFP.

Washington se pri programu Artemis izdatno zanaša tudi na zasebni sektor in vesoljska podjetja ameriških milijarderjev, kot sta SpaceX Elona Muska in Blue Origin Jeffa Bezosa. Za spust na površino Lune in pristanek bodo namreč potrebovali še pristajalni modul, ki ga podjetji še razvijata.

Ameriška vlaganja v misijo Artemis mnogi vidijo tudi kot tekmovanje s Kitajsko, ki si trenutno prizadeva poslati ljudi na Luno do leta 2030.

vesolje luna nasa artemis II
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Respublica Butalis
02. 04. 2026 14.50
Ko pride taprau čas, pride tudi resnica…
Odgovori
-2
0 2
Respublica Butalis
02. 04. 2026 14.48
NASA in vsa tuzemeljska vesoljska znanost že desetletja zaman poizkuša dokazati s svojimi znanstveno fantastičnimi teorijami, da Boga ni. Pa vesele velikonočne praznike vsem! Amen
Odgovori
-3
0 3
Respublica Butalis
02. 04. 2026 14.41
Ivan res grozni je butalski astronavt. Aleluja!
Odgovori
+0
2 2
Wolfman
02. 04. 2026 14.01
Brez ultimativne sreče bodo za večno ostali v vesolju,kajti sodobna vesoljska tehnologija ni kos življenju v vesolju.
Odgovori
-2
0 2
ivan res grozni
02. 04. 2026 11.16
24ur sem že obveščal, da bočne rakete niso pospeševalniki ampak potisniki (angl. boosters). Zaman, kljub temu, da izraz potisniki uporabljamo v strokovni literaturi že več kot deset let
Odgovori
+1
1 0
Vesela Jasna
02. 04. 2026 09.23
Fejsbuk doktorjev in astronautov pa danes kar mrgoli. Smeh je pol zdravja, pravijo.😂😂😂
Odgovori
+2
2 0
Justice4all
02. 04. 2026 09.11
Res ne vem,ali je to dobro ali slabo za človeštvo,saj še matere zamlje ne razume in spoštuje...
Odgovori
-3
1 4
ACC0
02. 04. 2026 09.11
tole je numenost oziroma pač miljarde je treba opravičit. Veliko bolj smiselno je posalt robote na Luno kot pa delat šou.
Odgovori
-1
2 3
sLOVEnec56
02. 04. 2026 09.10
Ja na luni bodo čez 2 leti, če bo vse vredu.
Odgovori
+2
2 0
ivan res grozni
02. 04. 2026 11.19
Ne če bo vse v redu ampak, če bo do takrat izdelan pristajalnik. Musk že zelo zamuja s pristajalnikom, zato bodo morali zelo verjetno počakati na Bezosov Blue Moon v letu 2029.
Odgovori
0 0
Respublica Butalis
02. 04. 2026 09.10
Tokrat ne bo studijsko posneta Luna kot v davnih 60-tih, ampak izvrstna realistična Ai posneta Luna, verzija 2026. Pa naj ugotovi butalc, če je res al pa ni?
Odgovori
-3
2 5
ivan res grozni
02. 04. 2026 11.27
Ploščatozemeljci ste neverjetni, ne verjamete v neovrgljive pristanke ljudi na Luni, verjamete pa v to, da lahko NASA postara kamenje. V vzorcih kamenja z Lune, ki so jih ZDA podarile vsem članicam OZN so številni laboratoriji v državah po svetu ugotovili, da je kamenje za 140 milijonov let starejše od najstarejšega na Zemlji). Ploščatozemeljci tudi verjamejo, da so koncentratorji žarkov na vseh šestih mestih pristankov postavili Mali Zeleni in ne ameriški astronavti. Še danes lahko izmerimo vsakokratno razdaljo do Lune na cm natačno, tako da laser usmerimo na katero od pristajalnih mest ameriških lunarnih modulov in se žarek ojačan vrne. Samo na pristajalnih mestih, nikjer drugje.
Odgovori
+1
1 0
Respublica Butalis
02. 04. 2026 14.37
Vsak tele ma svoje veseleEd tle
Odgovori
-1
0 1
Respublica Butalis
02. 04. 2026 14.38
Vsako tele ma svoje vesele.
Odgovori
-1
0 1
Voly
02. 04. 2026 09.08
V tem trenutku se mi zdi to samo odvračanje pozornosti od morije, ki jo vodita Trump in Netanjahu. Meni je to nehigiensko!
Odgovori
+0
3 3
ivan res grozni
02. 04. 2026 11.30
Na to morijo se je, po vašem, NASA, pripravljala že od leta 2022, ko so se začele priprave na sedanji polet. Predvidevanje štiri leta v prihodnost je pa res občudovanja vredno
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
02. 04. 2026 09.06
izstrelijo jo na 1. april, kaj je večji dokaz temu da se še sami seb smejejo kako jim svet verjame da so poslali ljudi na luno, da sedaj pošiljajo raketo na 1. april
Odgovori
-5
2 7
CRF4
02. 04. 2026 09.14
Koronavirusovec: tvoja slovnica kaže ne nedokončano OŠ....tako da ni čudno, da so vsi tvoji zapisi zblojeni.
Odgovori
+5
5 0
ivan res grozni
02. 04. 2026 11.33
Končajte osnovno šolo pa boste morda verjeli v neovrgljive dokaze o šestih pristankov na Luni; med njimi tudi v fotografije opreme na vseh šestih pristajalnih mestih, ki so jih posneli ameriški, sovjetski, ruski, kitajski, japonski, idijski in evropski sateliti.
Odgovori
+1
1 0
deratizacija
02. 04. 2026 09.05
SSKJ ne pozna termina skrene!
Odgovori
+1
2 1
CRF4
02. 04. 2026 09.12
Pozna pa skreniti...
Odgovori
+1
1 0
leviindesnikekci
02. 04. 2026 09.04
Kolko slaboumen more bit clovek, da misli, da lahko ljudje zapustimo elektro-magnetno polje Zemlje. Kaj sele, da misli, da smo kadarkoli pristali na luni.
Odgovori
-6
2 8
CRF4
02. 04. 2026 09.13
leviindesnikekci: tvoja FB izobrazba je smešna....
Odgovori
+2
2 0
ivan res grozni
02. 04. 2026 11.34
V letala verjamete ali so jih, po vašem, tudi posneli v Hollywoodu? In pazite, da ne padete s ploščate Zemlje.
Odgovori
+1
1 0
osservatore
02. 04. 2026 11.48
@leviindesni. Seveda se zaradi totalnega neznanja ne zavedaš kaj pišeš? Ali ti veš kaj je elektro-magnetno polje Zemlje? Dej razloži!
Odgovori
+1
1 0
Spijuniro Golubiro
02. 04. 2026 09.03
Hobert je rejku da prhaja krizaaa.
Odgovori
+0
3 3
simc167
02. 04. 2026 08.56
na to raketo bi naložil trumpa, netanjahuya, putina, orbana in jansho. kako lep bi bil ta planet brez teh psihopatov.
Odgovori
+5
8 3
abmam
02. 04. 2026 09.00
Zakaj pa Putina in Orbana?
Odgovori
+5
7 2
Samo.Jst
02. 04. 2026 09.03
@abmam: zakaj pa ne? A ne bi bilo škoda pustiti prazne sedeže na plovilu?
Odgovori
+3
4 1
osservatore
02. 04. 2026 08.56
V postih spodaj lahko preberemo kar nekaj "modrovanj" dvomljivcev s končanimi tremi razredi osnovne šole. Hint: bo treba vsaj končat osnovno šolo.
Odgovori
-2
3 5
4krogci
02. 04. 2026 08.56
Pa ne da bodo zda koncno poskusli dosect luno 🤣
Odgovori
-3
4 7
CRF4
02. 04. 2026 09.16
Ja...tokrat z 10x nižjim proračuom...pač napredek v tehiki.
Odgovori
+1
1 0
ivan res grozni
02. 04. 2026 11.36
Po tem, ko so bili tam v letih 1969 do 1972 že šestkrat je res morda škoda novih poletov.
Odgovori
+1
1 0
Watcherman
02. 04. 2026 08.51
Nedavno imenovani vodja Nase Jared Isaacman je minuli teden dejal tudi, da nameravajo ZDA v naslednjih letih na Luni postaviti 20 milijard dolarjev vredno bazo, ki bo odskočna deska za nadaljnje raziskovanje in kasnejše poti na Mars.
Odgovori
+0
3 3
ivan res grozni
02. 04. 2026 11.37
Polet na Mars je neuresničljiv še vsaj 50 let.
Odgovori
0 0
Watcherman
02. 04. 2026 08.51
Ko bo prišlo tisto leto za postavitev baze na Luni boste spet vse zanikali,da ni res phahahaha.Lp
Odgovori
+1
4 3
ivan res grozni
02. 04. 2026 11.37
Spet? Nasa ni ničesar zanikala.
Odgovori
0 0
