Prvi sintetični človeški zarodek – znanstveni preboj, a velika etična dilema

Sintetični človeški zarodek, preboj na področju znanstvenega raziskovanja, ni povsem enak naravnemu človeškemu zarodku. Umetni rastoči organizem namreč za svoj nastanek ne potrebuje jajčec ali sperme, niti nima utripajočega srca ali zametka možganov. Kljub temu so znanstveniki zarodke iz izvornih človeških celic vzgojili do stopnje, enake kot 14-dnevni naravni človeški zarodki.

Britanski in ameriški znanstveniki, ki so sodelovali pri ustvarjanju prvega človeškega sintetičnega zarodka, menijo, da bi ti zaradi svoje 'mladosti' lahko predstavljali pomemben vpogled v razloge za nastanek spontanega splava. V prvem tromesečju se namreč spontano konča kar četrtina nosečnosti, v prvih štirih tednih, ko ženske nosečnosti načeloma še niti ne zaznajo, pa naj bi bila statistika še višja. Strokovnjaki iznajdbo zagovarjajo tudi z vidika razumevanja človeškega razvoja v zgodnjih fazah, poročajo britanski mediji.

Ob tem pa Briscoe izpostavlja tudi moralne in pravne pomisleke raziskave. "Trenutno na področju človeških zarodkov iz izvornih celic še ni nobene regulacije," poudarja in zagovarja njeno nujno vzpostavitev. Temu pa dodaja, da morajo znanstveniki pri tako delikatnih zadevah delovati previdno, skrbno in transparentno. "Napake bodo izzvale velik pogrom pri odločevalcih in javnosti. To bi bil velik korak nazaj," je prepričan.