Prvi SMS z voščilom Vesel božič prodali za 107.000 evrov

Vodafonov inženir Neil Papworth je sporočilo SMS iz svojega računalnika poslal menedžerju v Veliki Britaniji, ki ga je prejel na svoj dva kilograma težak telefon Orbitel – podoben namiznemu telefonu, vendar brezžičen in z ročajem. "Bili so sredi dogodkov ob koncu leta, zato mu je poslal sporočilo 'Vesel božič'," je povedal Maximilien Aguttes, vodja razvoja dražbene hiše Aguttes.

Nezamenljivi žeton (NFT) je edinstvena in nezamenljiva enota podatkov, shranjenih v blockchainu, obliki digitalne knjige. Letos so NFT postali izredno priljubljeni, umetniška dela NFT se prodajajo tudi za milijone dolarjev. Ti digitalni predmeti, ki zajemajo slike, video, glasbo in besedilo, s katerimi se trguje od približno leta 2017, obstajajo v blockchainu, zapisu transakcij, ki se hranijo v omrežnih računalnikih. Vsak NFT ima edinstven digitalni podpis.