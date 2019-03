Prvemu ženskemu sprehodu v vesolju načrte prekrižala obleka

Christina Koch in Anne McClain bi morali v petek z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) na vesoljski sprehod, njun podvig pa bi se v zgodovino zapisal kot prvi povsem ženski sprehod v vesolju. Na ISS bi morali vgraditi nove litij-ionske baterije. Toda, z ameriške vladne agencije Nasa so zdaj sporočili, da so načrte spremenili, ker nimajo dovolj vesoljskih oblačil ustreznih velikosti za astronavtki. Pojasnili so, da imajo le eno vesoljsko obleko številka M. Ta namreč odgovarja obema astronavtkama.

"McClainova je med svojim prvim vesoljskim sprehodom ugotovila, da ji je najbolj prav srednja velikost zgornjega dela obleke. Ker bo do petka, 29. marca, na voljo le en zgornji del obleke v srednji velikosti, ga bo nosila Kochova," so še zapisali v Nasi.