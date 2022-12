Prvi zvočni posnetki nevihte na Marsu: rover se je ujel v 'peščenega hudiča'

Po četrtem planetu našega osončja se že skoraj dve leti vozi Nasin rover Vztrajnost, ki širom Marsa pregleduje in zbira vzorce. A ob raziskovanju luknje, kjer je nekoč stalo jezero, ga je zajela prašna nevihta oziroma t. i. Marsov prašni hudič. In ker je Vztrajnost prvi rover, opremljen z mikrofonom, lahko prvič v zgodovini prašno nevihto tudi slišimo.

Nasin rover Vztrajnost od februarja 2021 preučuje površje rdečega planeta. V slabih dveh letih je svojo službo opravljal brez večjih posebnosti, nedavno pa ga je med preiskovanjem ostanka jezera prešel prašni vihar, imenovan tudi Marsovski prašni hudič. Prašni viharji na rdečem planetu so sicer dobro napovedljivi, saj so znanstveniki v preteklem desetletju na območje poslali več satelitov in roverjev, ki so opremljeni s kamerami visokih zmogljivosti. A če smo do nedavnega o prašnih hudičih znali povedati, le kakšne barve so in s kakšno hitrostjo se premikajo, lahko sedaj k podatkom dodamo tudi zvok. Vztrajnost je namreč opremljen z več mikrofoni, prav to je bila tudi njegova prvotna misija. Zvok Marsovih vetrov lahko poslušate v spodaj pripetem posnetku.

Zvoki peščene nevihte na Marsu so sicer podobni zvokom vetrovnih sunkov na Zemlji. Posnetek je sicer nastal pred približno letom dni, a so ga znanstveniki objavili šele po podrobni analizi, katere izsledke so zbrali tudi v znanstveni reviji Nature Communications. Kot so zapisali, se je mikrofon raziskovalnega robota vklopil slučajno. "Rover je zvoke okolice ponesreči snemal 11 sekund, v tem času pa ujel dva sunka nizkofrekvenčnega vetra oziroma začetek in konec prašnega hudiča, ki ga je prešel," je razložila avtorica študije in raziskovalka aeronavtike in vesolja Naomi Murdoch. V vmesnem času zvoka skorajda ni, saj se je Vztrajnost nahajal v očesu prašnega vrtinca. Praskanje in sikanje, ki se lahko slišita ob sunkih, so drobci peska, ki udarjajo v mikrofon.

Poleg zvoka in meritev je na Zemljo poslal tudi fotografije viharja, zato so lahko strokovnjaki o viharju izvedeli še več.

A Vztrajnosti ni uspelo zajeti le zvoka. Prvi je tudi posredoval dovolj podatkov, s katerimi so nato raziskovalci lahko prešteli delce prahu v vrtincu. Gre za popolnoma novo vrsto meritev. Poleg zvoka in meritev je na Zemljo poslal tudi fotografije viharja, zato so lahko strokovnjaki o viharju izvedeli še več. Na podlagi podatkov so izračunali, da je vihar v višino meril 118 metrov, širok pa je bil skoraj 25 metrov, kar pomeni, da je bil petkrat večji od Vztrajnosti. Z zvočnimi posnetki peska do boljšega razumevanja podnebja Murdochova je dodala, da je šlo za povprečno velik vrtinec. Ti sicer služijo kot indikatorji turbulenc na površju planeta in igrajo pomembno vlogo v premikanju prahu in peska po Marsu, piše CNN.

Površje rdečega planeta prekriva debela plast prahu. Fotografijo sledi svojih gosenic je v objektiv ujel rover Vztrajnost.

Prah je obenem tudi ključna značilnost vremena, zato razumevanje neviht lahko odpre možnosti o razumevanju podnebja rdečega planeta. "Večje prašne nevihte so pomembne za razumevanje podnebja planeta. Zvočne meritve udarcev in dvigovanja prahu bodo zato pomagale izboljšati podnebne modele," je izpostavila avtorica. Hkrati oster Marsovski pesek pogosto poškoduje raziskovalne naprave, zato bo razumevanje podnebja koristno tudi za ohranjanje naprav. Potrese, podnebje in druge pojave na planetu sicer že štiri leta budno spremlja naprava InSight. Njena odprava se bo v tem mesecu končala, saj se je na njenih sončnih panelih nabralo toliko prahu, da ne zmore več zbrati zadostne zaloge energije.