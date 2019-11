Prvo srečanje evropskih centrov za superračunalništvo, med njimi tudi Maribor

Osem evropskih centrov za superračunalništvo je letos izbralo skupnbo podjetje za evrosko visokozmogljivostno računalništvo. Ti centri bodo gostili superračunalnike projekta EuroHPC.

Danes je v francoskem Strasbourgu potekalo srečanje predstavnikov teh centrov, ki so z EuroHPC podpisali sporazume o gostiteljstvu. Ti jim bodo omogočili objavo razpisov za nakup, nameščanje in vzdrževanje novih superračunalnikov, ki bodo začeli delovati v drugi polovici leta 2020, na voljo pa bodo evropskim uporabnikom iz izobraževalnih institucij, gospodarstva in javnega sektorja.

Superračunalniški centri bodo poleg Maribora delovali tudi na Češkem v mestu Ostrava, v finskem mestu Kajaani, v italijanski Bologni in španski Barceloni, v Luksembru v Bissnu in v portugalskem mestu Minho.