Prvo uspešno zdravilo proti koronavirusu, ki ga izdelujejo tudi v Sloveniji

Približno 19 od 20 bolnikov s koronavirusom okreva, ne da bi jih sprejeli v bolnišnico, piše BBC. Med tistimi, ki so sprejeti v bolnišnico, jih večina tudi okreva, nekateri pa bodo morda potrebovali kisik ali mehansko ventilacijo. To so bolniki z visokim tveganjem, za katere deksametazon po mnenju študije pomaga.

Zdravilo se že uporablja za zmanjšanje vnetij za številne druge bolezni, učinkovitost pa je povezana s tem, da telo pravzaprav zaščiti pred seboj in pretirano reakcijo zaradi bolezni covid-19. Ta prekomerna reakcija se imenuje citokinska nevihta in je lahko smrtonosna. V preskušanju, ki ga je vodila ekipa z univerze v Oxfordu, je približno 2000 bolnikov v bolnišnici dobilo deksametazon in so jih primerjali z več kot 4000, ki zdravila niso prejeli.

Za paciente na ventilatorjih se je tveganje za smrt zmanjšalo s 40 na 28 odstotkov. Za bolnike, ki so na kisiku, je tveganje smrti zmanjšalo s 25 na 20 odstotkov. Glavni preiskovalec profesor Peter Horby je dejal: "To je edino zdravilo doslej, za katero je bilo dokazano, da zmanjšuje smrtnost - in ga znatno zmanjšuje. To je velik preboj." Glavni raziskovalec Martin Landray pravi, da izsledki kažejo, da bi lahko vsakemu osmemu bolniku, ki se zdravi na ventilatorjih, rešili eno življenje. Za tiste, ki se zdravijo s kisikom, pa eno življenje za približno vsakih 20 do 25 zdravljenih z zdravilom.