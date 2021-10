Prvo zdravilo za bolnike s kožnim rakom proizvedli v Sloveniji

V oddaji 24UR ZVEČER je bila gostja dr. Maja Čemažar z oddelka za eksperimentalno onkologijo, ki je tudi članica ekipe, ki je razvila novo gensko zdravilo.

Da gre za zdravilo, ki je v obliki plazmidne DNA, je uvodoma povedala Čemažerjeva. Zdravilo vbrizgajo v tumor, dovedejo električne pulze, ti odprejo celice, ki pa potem same začnejo proizvajati terapevtski protein: "Naše celice so potem kot neka tovarna zdravila, torej bodo celice same proizvajale zdravilo, ki bo nato ubilo rakave celice," je pojasnila in dodala, da gre sicer za dodatno zdravilo ob ostalih terapijah.

V kolikšnem času bi se s to dodatno gensko terapijo telo lahko znebilo bolezni, je težko reči, "bi se pa moral v približno enem mesecu učinek pokazati", pravi onkologinja.

V prvi fazi klinične študije bo gensko zdravilo prejelo od 9 do 18 bolnikov – odvisno od stranskih učinkov. Teh sicer ne pričakujejo, ker to zdravilo uporabljajo že na veterinarski kliniki pri zdravljenju raka pri psih, je povedala sogovornica. A v medicini gre to počasi, po korakih, še izpostavlja.

Na vprašanje, ali bi lahko genska zdravila uporabljali tudi v boju z drugimi vrsti rakavih obolenj, Čemažarjeva odgovarja, da je "prednost v tem, ker zdravilo ne napada neposredno rakave celice, temveč spodbuja imunski sistem, ki se potem bori proti raku". Seveda upajo, da bo ta terapija uspešna tudi pri drugih vrstah rakavih obolenj. "Prihodnost vidimo predvsem v kombinaciji uporabe zdravila z radioterapijo," je še pojasnila onkologinja.