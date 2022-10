Psi v znoju in sapi lahko zavohajo, če ste pod stresom

Znanstveniki Univerze v Belfastu so se za namene urjenja terapevtskih psov odločili za izvajanje posebne študije. V njej so ugotavljali, če in v kakšni meri lahko psi razberejo, kako se počutijo njihovi lastniki.

V njej so ugotovili, da psi dobro vedo, kakšnega počutja je 'njihov človek' in da so pri ugotavljanju razpoloženja izjemno natančni – najbolj pri ugotavljanju stresa, ki ga izvohajo s pomočjo znoja in sape, so še ugotovili znanstveniki. V 700 poskusih odkrivanja stresa so bili kosmatinci uspešni več kot 650-krat.

Njihov izjemni vonj se je v preteklosti izkazal za uspešnega tudi pri zaznavanju drugih človeških razpoloženj in stanj. S svojim izvidniškim nosom policistom pomagajo pri odkrivanju drog in eksplozivov, zdravnikom pa pri odkrivanju bolezni – raka, diabetesa in celo covida-19, piše BBC.

"Obstaja več dokazov, da so psi izjemni pri izvohavanju nekaterih človeških bolezni, nimamo pa veliko dokazov o tem, ali lahko z nosom ugotovijo tudi, kako se počutimo," je povedala vodilna raziskovalka pri študiji Clara Wilson.