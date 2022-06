Računalniški muzej bogatejši za zgodovinsko najbolj znan internetni strežnik

V ljubljanski Šiški bodo odprli nov Računalniški muzej z razstavo, ki bo med drugim osvetlila nekdanje računalniške programe. Ob tej priložnosti je Arnes v zbirko muzeja izročil enega zgodovinsko najbolj znanih internetnih strežnikov v Sloveniji iz 90. letih prejšnjega stoletja - Stenarja.

Vodja muzeja Gaja Zornada je pojasnila, da so se za nov muzej odločili zaradi hitrih sprememb v družbi, ki je v današnjem času neprestano v stiku s tehnologijo. Ta ljudem lajša življenje, po drugi strani pa ga obrača na glavo. "Računalniški muzej je prostor za aktivno udejanjanje, zato pri nas poteka več različnih prostovoljskih programov, preko katerih se posamezniki po svojih zmožnostih lahko priključijo določenim muzejskim projektom, kakovostno preživijo čas in pridobivajo nove veščine," je dejala, ob tem pa izpostavila, da muzej ni namenjen zgolj računalničarjem, temveč vsem, ki jim je računalniška preteklost neznana. Z njim predstavljajo tudi podporno okolje za izobraževalne procese. "Šole z računalniškimi predmeti svoj pouk pri nas dopolnjujejo s praktičnimi izkušnjami. Tiste brez učiteljev računalništva pa z obiskom muzeja poskrbijo za zvedave učence in dijake," je še dejala. Nove prostore Računalniškega muzeja bodo sicer odprli v soboto.

Za odprtje razstave Kaj pa programje? so se osredotočili na manj obstojno plat računalništva - računalniške programe. Eden teh, ki bo del zbirke, je tudi slovenski internetni strežnik Stenar. Slednjega je Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Arnes) kupila leta 1991, da bi povezoval Slovenijo s svetom in omogočal svoboden pretok informacij. V Računalniškem muzeju bo kot del stalne zbirke na ogled javnosti, njegova vsebina pa na voljo bodočim raziskovalcem preteklosti. "Ponosni smo, da nam zaupajo tako pomemben kos digitalne dediščine," je poudarila Zornada. "Stenar je najpomembnejši primerek slovenske računalniške zgodovine v zbirki, pridružil se bo drugim prelomnim računalnikom, ki so nadzorovali naš pospeševalnik delcev, merili jedro nuklearke in načrtovali predor Karavanke."

Veselja, da je Stenar našel nov dom, ni skrival niti direktor Arnesa Marko Bonač. "Izjemno nas veseli, da smo ob 30-letnici Arnesa našemu Stenarju, ki je med osamosvojitvijo in v devetdesetih letih predstavljal dostop do interneta in informacij za praktično vsakogar od nas, našli nov dom, v katerem bo spominjal na pionirske čase. Verjamemo, da bo v Računalniškem muzeju nove generacije, tako kot tiste prve, še naprej navduševal nad računalništvom in tehnologijo."

Računalniški muzej, ki je nevladna organizacija v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe, v Ljubljani sicer deluje neprekinjeno že od leta 2004.