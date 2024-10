'Radikalna' ideja: nad monopol z razkosanjem Googla?

Pravosodno ministrstvo bi se lahko zavzelo tudi za to, da se Googlu prepove sklepanje pogodb, skladno s katerimi za favoriziranje svojih iskalnih produktov tehnološkemu velikanu Apple vsako leto plača več deset milijard dolarjev.

Predstavniki ameriške administracije so v sodni dokumentaciji zapisali, da je med strukturnimi spremembami, ki bi jih lahko zahtevali od Googla, odsvojitev operacijskega sistema Android za pametne telefone ali brskalnika Chrome.

Prav tako je na mizi zahteva, da mora Google svoje podatke o iskanjih nuditi na voljo tekmecem.

Če bi pristojni Googlu res naložili temeljite spremembe poslovanja ali celo delitev podjetja, bi to pomenilo izjemen preobrat v odnosu ameriških regulatorjev do tehnoloških podjetij. Odkar jim namreč pred dvema desetletjema ni uspelo razbiti velikana Microsoft, so tehnološka podjetja večinoma pustili pri miru.

Kot so v odzivu na novico pojasnili v Googlu, se jim zdi ideja o tovrstnih spremembah radikalna.

Poleg tega se je ta tehnološki velikan na avgustovsko sodbo pritožil. Iz podjetja so tedaj sporočili, da odločitev sodišča potrjuje njihov status najboljšega iskalnika. Prepričani so, da želijo oblasti preprečiti dostopnost iskalnika vsakomur.

Bi pa lahko ta sodba vplivala na odločitve sodišč na področju spletnega oglaševanja, kjer so velika tehnološka podjetja prav tako že dolgo tarča kritik zaradi domnevnih spornih praks.