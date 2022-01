Raketa SpaceX, ki že sedem let potuje po vesolju, bo trčila v Luno

Opazovalci vesolja verjamejo, da bo raketa – približno štiri tone 'vesoljskih smeti' – čez nekaj tednov presekala pot Luni s hitrostjo približno 2,58 km/s.

Bill Gray, ki piše programsko opremo za sledenje objektom blizu Zemlje, asteroidom, manjšim planetom in kometom, je dejal, da bo zgornji del rakete Falcon 9 zelo verjetno zadel Luno blizu ekvatorja. To naj bi se zgodilo 4. marca.

Podatkovni analitik je v nedavni objavi na blogu dejal, da je objekt "5. januarja od blizu preletel Luno", vendar pa bo "imel določen vpliv 4. marca". "Kolikor vem, bo to prvič, ko bo vesoljski odpadek nenamerno zadel Luno," je dodal.

Zaradi nepredvidljivega učinka sončne svetlobe, ki "pritiska" na raketo, in "dvoumnosti pri določanju obdobij vrtenja", ki lahko nekoliko spremenijo njeno orbito, ostaja natančno mesto trka neznano. "Ti nepredvidljivi učinki so zelo majhni. Toda od zdaj do 4. marca se bodo nabrali," je zapisal Gray in dodal, da so potrebna nadaljnja opazovanja, da bi lahko natančneje določili čas in mesto trka. Na vprašanje, ali bo trčenje mogoče videti z Zemlje, Grey odgovarja, da bo verjetno neopazen.

Jonathan McDowell, astrofizik na univerzi Harvard, je zapisal, da je trk predviden 4. marca, vendar "ne gre za velik problem". Grey pa ob tem dodaja: "Kaj se zgodi, ko smeti zadenejo Zemljo, že vemo; iz tega se ne moremo veliko naučiti."