Raketa Starship prvič dosegla orbito in izstrelila 26 satelitov

V okviru 14. testnega poleta naj bi raketa v skladu z načrti opravila šest obhodov okoli Zemlje, v orbiti pa je že namestila 26 satelitov Starlink V3 naslednje generacije.

Izstrelitev se je začela ob približno 14.48 po srednjeevropskem času v Teksasu. Kmalu zatem se je prva stopnja, imenovana Super Heavy, ločila od plovila in padla v Mehiški zaliv. Zgornja stopnja je pot nadaljevala in po približno 26 minutah od vzleta vstopila v orbito.

Dogajanje je bilo sicer napeto, saj so se morali inženirji po težavi z motorjem odločiti, ali bodo raketo sploh poslali v orbito. Testni polet naj bi v celoti trajal približno deset ur, a se je ekipa SpaceX naposled odločila, da načrtovanih šestih obhodov ne bodo izvedli in se bodo namesto tega predčasno vrnili na Zemljo. Po poročanju BBC-ja naj bi tako v Tihem oceanu pristali po približno triurnem preletu.

Po več letih razvoja in testiranja je SpaceX leta 2023 prvič izstrelil raketo Starship in je od takrat na podlagi uspehov in neuspehov izvedel številne posodobitve plovila.

Raketa je sestavljena iz približno 70 metrov dolge prve stopnje Super Heavy in 50 metrov dolge zgornje stopnje Starship, ki se po izstrelitvi ločita. Zasnovana je tako, da bo omogočala polete s človeško posadko na Luno in Mars.

Starship sicer še vedno pestijo številni tehnični izzivi, preden bo lahko izvajal komercialne polete, v orbito popeljal podatkovne centre ali dosegel Luno oziroma Mars, poroča AFP.