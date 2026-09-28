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Znanost in tehnologija

Raketa Starship prvič dosegla orbito in izstrelila 26 satelitov

Washington, 28. 09. 2026 16.45 pred 54 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.P. STA
Izstrelitev rakete Starship

Najmočnejša raketa Starship podjetja SpaceX je po izstrelitvi iz Teksasa prvič po treh letih od svoje prve izstrelitve dosegla Zemljino orbito. Tam je že uspešno namestila novih 26 satelitov Starlink. Nekaj več kot tri ure po začetku misije naj bi raketa nato predvidoma pristala v Tihem oceanu.

Izstrelitev se je začela ob približno 14.48 po srednjeevropskem času v Teksasu. Kmalu zatem se je prva stopnja, imenovana Super Heavy, ločila od plovila in padla v Mehiški zaliv. Zgornja stopnja je pot nadaljevala in po približno 26 minutah od vzleta vstopila v orbito.

V okviru 14. testnega poleta naj bi raketa v skladu z načrti opravila šest obhodov okoli Zemlje, v orbiti pa je že namestila 26 satelitov Starlink V3 naslednje generacije.

Dogajanje je bilo sicer napeto, saj so se morali inženirji po težavi z motorjem odločiti, ali bodo raketo sploh poslali v orbito. Testni polet naj bi v celoti trajal približno deset ur, a se je ekipa SpaceX naposled odločila, da načrtovanih šestih obhodov ne bodo izvedli in se bodo namesto tega predčasno vrnili na Zemljo. Po poročanju BBC-ja naj bi tako v Tihem oceanu pristali po približno triurnem preletu.

Po več letih razvoja in testiranja je SpaceX leta 2023 prvič izstrelil raketo Starship in je od takrat na podlagi uspehov in neuspehov izvedel številne posodobitve plovila.

Raketa je sestavljena iz približno 70 metrov dolge prve stopnje Super Heavy in 50 metrov dolge zgornje stopnje Starship, ki se po izstrelitvi ločita. Zasnovana je tako, da bo omogočala polete s človeško posadko na Luno in Mars.

Starship sicer še vedno pestijo številni tehnični izzivi, preden bo lahko izvajal komercialne polete, v orbito popeljal podatkovne centre ali dosegel Luno oziroma Mars, poroča AFP.

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sseebbaa
28. 09. 2026 18.09
Trumpelj bi vam dal po nagi riti, ker ste napisali Mehiški zaliv, kar po njegovem to ni več
Odgovori
0 0
ivan res grozni
28. 09. 2026 18.02
Starship lahko ponese v nizko zemljino orbito tovor mase 400 ton, najmočnejša ruska in prav tako kitajska raketa 25 ton.
Odgovori
0 0
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