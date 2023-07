Raketa v vesolje ponesla evropski teleskop Evklid

Raketa Falcon 9 podjetja SpaceX je ob 11.12 po lokalnem času oziroma ob 17.12 po srednjeevropskem v vesolje ponesla dve toni težek teleskop, ki bo nameščen približno 1,5 milijona kilometrov stran od Zemlje.

Z njegovo pomočjo bodo znanstveniki opazovali temno energijo in temno snov, dve slabo raziskani sili, ki sta ključni za delovanje vesolja. Temna snov drži skupaj galaksije, temna energija pa povzroča širjenje vesolja. Skupaj predstavljata okoli 95 odstotkov vesolja.

Teleskop so poimenovali po Evklidu, očetu geometrije. Šest let bo pripravljal tridimenzionalno karto vesolja, z opazovanjem oddaljenih galaksij pa bodo znanstveniki lahko videli stvari, kot so bile v času pred desetimi milijardami let. Toliko časa namreč potrebuje svetloba, da od njih pride do Zemlje.

ESA se je morala za izstrelitev dogovoriti s podjetjem SpaceX Elona Muska, potem ko je Rusija zaradi evropskih sankcij prekinila sodelovanje. Teleskop bi sicer morala v vesolje ponesti njena raketa Sojuz.