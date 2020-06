Zdravilo za osteoporozo učinkovito proti koronavirusu?

Gre za raziskovalce, ki delujejo v okviru konzorcija Exscalate4CoV, ki ga financira Evropska unija - uporabili so superračunalnike ter virtualno testirali že 400.000 molekul, ki bi lahko bile potencialno učinkovite proti koronavirusu, poroča Politico . Nato so z laboratorijskimi testi pregledali 7000 molekul, ki so se izkazale za najbolj obetavne, izmed njih pa se je raloksifen izkazal kot najbolj obetavna molekula.

V projektu Exscalate4CoV, ki deluje v okviru program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, sodeluje 18 partnerjev in nadaljnjih 15 pridruženih članov. Projekt povezuje najboljše evropske raziskovalce, farmacevtska podjetja, tehnologije in raziskovalne infrastrukture.

Exscalate4CoV je eden od 18 raziskovalnih projektov, ki jim je bilo skupaj dodeljenih 48,2 milijona evrov in ki segajo od nedavnega izrednega razpisa za raziskave na področju novega koronavirusa, dela na področju pripravljenosti in odzivanja na izbruhe, do hitrih diagnostičnih testov v bolnišnicah, novih načinov zdravljenja in novih cepiv.

Delo konzorcija Exscalate4CoV je bilo mogoče s pomočjo treh milijonov evrov nujnih sredstev EU v okviru usklajenega odziva EU na pandemijo covida-19, projekt pa je dobil podporo podjetij v farmacevtski industriji, ki mu zagotavljajo vzorce zdravil prek odprte platforme DrugBox.