'Naval adrenalina naravnost v srce': v hipu od spanca do polne pripravljenosti

Poudarjate pomen mednarodnega sodelovanja pri raziskovanju vesolja. Kateri so po vašem mnenju ključni izzivi, s katerimi se soočajo države pri sodelovanju pri velikih vesoljskih misijah? In kako jih lahko po vašem mnenju premagamo?

Bresnikova praded in prababica sta domovino zapustila okoli leta 1905, 1906, nato pa so se njune poti križale v ameriškem Wisconsinu, kjer sta si ustvarila družino. " Dedek je govoril slovensko, v njegovi jedilnici pa je visela majhna ura s kukavico, na kateri je bilo Ljubno," se utrinkov iz otroštva spominja Bresnik.

Novembra 2009 je z raketoplanom Atlantis tam preživel 11 dni, osem let kasneje se je odpravil na polletno odpravo na mednarodno vesoljsko postajo (ISS) z ruskim sojuzom. Danes je nekdanji vojaški pilot pomočnik vodje astronavtov pri Nasi in vodi razvoj in testiranje plovil v odpravi Artemis, v okviru katere bo človek znova osvojil površje Lune. "Generacija Apolla je imela svoj trenutek. Dovolj dolgo spimo na lovorikah. Čas je, da mi, generacija Artemis, dobimo priložnost," je prepričan.

ISS po skoraj četrt stoletja z neprekinjeno človeško prisotnostjo v vesolju kaže, da obstaja enotnost v nečem - ne glede na politično dogajanje tukaj na Zemlji. Še vedno smo lahko ljudje, ki delajo za skupni cilj.

Prav zaradi the inovacij se stroški amortizirajo, vse skupaj postane veliko ceneje, kar omogoča dostopnost prostora za manjše države, manjša podjetja, da pridejo do vesolja po zelo ugodni ceni.

In pa, kar smo videli pred okoli tednom dni, ko je SpaceX izstrelil raketo Starship in je prva stopnja Super Heavy pristala pri izstrelišču, ujele pa so jo mehanične roke. Prav ta prva stopnja katere koli rakete je najdražja. Opraviti mora težko dvigovanje, da se tovor iz zunanje Zemljine atmosfere odmakne od gravitacije do redkejšega zraka, kjer lahko manjše rakete dosežejo hitrosti, ki jih potrebujejo. No, da se ta super težka vesoljska ladja vrne in jo spet ujamejo, je revolucionarno. Vse, kar morajo storiti, zdaj je, da preverijo sisteme, jo postavijo nazaj na ploščad za izstrelitev, napolnijo gorivo, ter pripravijo za novo izstrelitev. Videli smo prvi uspeh in upam, da bo to postalo rutina.

Toda danes imamo Blue Origin in SpaceX, katerih plovila so uspešno pristala. SpaceX hitro premika meje, gospodarstvo vesoljske tehnologije tako hitro raste, da se sploh nismo zavedli, kako revolucionarno je bilo, da imamo denimo raketo Falcon 9, ki poleti več kot destkrat.

In pa seveda trajnost. Predstavljajte si, da bi vsi, ki gremo na letalo, le-to zavrgli, ko pridemo na cilj. In spet, ko gremo v obratno smer. To ni trajnostno, je pa zelo drago. A človeštvo dolgo ni ugotovilo, kako ne zavreči našega vesoljskega plovila.

Tudi napihljivi habitati so tehnologija, ki obljublja. Če imate trinadstropni napihljiv habitat v vesolju, ki pa ima sprva enak zunanji volumen kot običajen modul, je to zelo koristno.

Ključno je, da imate vesoljsko plovilo, ki lahko vzdržuje človeško življenje. Zato mora biti dovolj robustno in močno, da prenese izstrelitvene obremenitve, kot tudi izpostavljenost vesoljskemu okolju, kjer je zelo vroče na soncu in zelo hladno v senci. Prenesti mora tudi kakšen mikrometeorit. Ampak če bomo uspeli najti način, kako takšna plovila naredimo lažje in ohranimo moč, bi bila to zagotovo odlična inovacija.

Še bolj je mednarodno partnerstvo razširjeno v programu Artemis, ki je dober način, da s 45 državami podpisnicami oblikujemo nabor smernic, pravil in pričakovanj za mednarodno pravo. To bo vesoljski zakon prihodnosti.

Eden glavnih izzivov je vztrajanje. Enostavno je, da vlada sprejme odločitev, ampak potem so volitve in nova vlada želi odločitve spremeniti. Mi pa govorimo o razvoju vesolja. To ni nekaj, kar je samo, vklopite in izklopite gumb. To so dolgoročni projekti, ki se osredotočajo na stvari, ki še nikoli niso bile narejene. To so projekti za več kot pet let, več kot deset let. Pravkar smo lansirali Europa Clipper. Za pot bo potreboval šest let. In kako dolgo je trajal razvoj? Zato potrebujemo države, ki imajo dolgoročne cilje za raziskovanje vesolja in doslednost, namesto kratkoročne politične pripravljenosti.

Veliko inovacij prihaja prav iz zasebnih podjetij, kot je SpaceX. Kako pomembna so ta sodelovanja za Naso in ali obstajajo tudi izzivi – opazovali smo denimo težave Boeingovega Starlinerja, ki je astronavta pustil v vesolju?

Zdi se, da je uporaba državnih sredstev kot začetnega kapitala precej učinkovita. Vlada sicer nima popolnega nadzora, ker ne vodi programa, vendar postavi zahteve, ki jih morajo podjetja izpolnjevati.

Danes porabljamo napravo za vadbo z uporom, imenovano ARED, ki nam omogoča vadbo z utežmi v okolju brez gravitacije, pri čemer lahko izvajamo vaje za različne mišice ter ohranimo moč, predvsem v jedru telesa, kar preprečuje izgubo kostne mase v stegnih, bokih in hrbtu, kjer je to najpomembnejše.

S prvih misij na Mednarodno vesoljsko postajo so se astronavti vračali s šet, sedem ali celo osemodstotno izgubo kostne gostote, kar je bilo ogromno. To je bil za nas rdeči alarm, saj je to pomenilo izgube, podobne pri starejših ljudeh z osteoporozo. To ni dobro, še posebej ne za mlade, zdrave ljudi. Zato smo skozi leta razvili vadbene protiukrepe in uvedli druge metode, da bi preprečili izgubo kostne mase.

Ob tehnologiji pa je tukaj človek. Odkriti ste o psiholoških in fizičnih izzivih, s katerimi se astronavti soočajo med dolgotrajnimi misijami. Obstajajo kakšne strategije ali tehnologije, ki jih Nasa in njeni partnerji razvijajo za ublažitev tveganja, povezanega z dolgotrajnimi vesoljskimi potovanji, zlasti za misije, kot je Luna ali celo Mars?

In če se pri enem pojavijo težave, imaš še vedno drugo možnost. To se trenutno dogaja z Boeingovim Starlinerjem. Toda oni bodo nadaljevali, odpravili težave in prišli do točke, kjer bomo imeli še eno vesoljsko plovilo.

Nekoč je bila Nasa izvajalec, ki je najemala to ali ono podjetje za izdelavo komponent. Potem pa smo pred nekaj leti rekli, če imamo recimo 10 milijard dolarjev za vesoljski program – poskisimo ga razdeliti kot semenski kapital in ga dati dvema različnima podjetjema, ki lahko združita ta sredstva z denarjem zasebnih investitorjev in ga oplemenitita.

Na vesoljski postaji lahko pogledate skozi okno in vedno vidite Zemljo, na Marsu pa bo Zemlja le še majhna pika, ki jo lahko prekrijete s palcem. To bo imelo povsem drugačen psihološki vpliv.

Tako da tukaj čakamo na inovacije. Morda bo to VR tehnologija? Ali kaj podobnega kot v Zvezdnih stezah, kjer bi lahko simulirali svojo družino in se na neki način vključili vanjo?. Kdo ve, kakšne možnosti se bodo pojavile, a veselim se, da bom videl, kakšne rešitve bodo prišle v prihodnosti.

Tudi komunikacija v realnem času bo možna le s kolegi iz posadke. Sicer naj bi imela 20-minutno zamudo – deset minut, da signal doseže Zemljo, in še deset minut, da se vrne nazaj. To pomeni, da se boste pogovarjali s prijatelji ali otroki tako, da se bo njihov odgovor vrnil šele kasneje. To bo velik izziv.

Ko pa govorimo o misijah na Mars, bodo stvari drugačne. Na vesoljski postaji lahko pogledate skozi okno in vedno vidite Zemljo, na Marsu pa bo Zemlja le še majhna pika, ki jo lahko prekrijete s palcem. To bo imelo povsem drugačen psihološki vpliv.

Na začetku so bili stiki na vesoljski postaji redki, e-pošta je prihajala morda enkrat ali dvakrat na dan. Danes je komunikacija neprekinjena, zahvaljujoč satelitski povezavi. Imamo dostop do IP telefonov, lahko kličemo kamorkoli na svetu, uporabljamo videokonference in celo dostopamo do interneta z vesoljske postaje. Tehnologija nam omogoča boljši stik z Zemljo.

Sam sem se po petih mesecih v vesolju vrnil skoraj brez izgube kostne mase, in bil pravzaprav še močnejši kot pred odhodom, saj sem vadil dve uri in pol na dan, za kar na Zemlji nimam časa. Glede fizične pripravljenosti sem tako zelo optimističen, saj smo razvili učinkovite protiukrepe.

In zdaj sem doživel eno najbolj neverjetnih izkušenj, ki jih človek lahko doživi – odhod v vesolje, vrhunec moje pilotske kariere. Ampak ko sem šel prvič na vesoljski sprehod, je moja žena rojevala.

To je bil moj največji izziv, vendar je tako meni kot moji ženi dalo moč in mir zaupanje, da bova zmogla, in da bo vse v redu.

Te pa vedno učijo, da moraš biti sposoben razdeliti svojo pozornost in se osredotočiti, ko je to potrebno.

In ko se motorji sprožijo, jih ni mogoče ustaviti. Žena je to vedela.

Na srečo nisem. Veste, moj največji izziv je bil med mojim prvim vesoljskim poletom, ko je bila moja žena v devetem mesecu nosečnosti in nisem bil prisoten ob rojstvu najine hčerke. Seveda je bil načrt povsem drugačen, a se je vesoljski polet zamaknil, zdravniki so prestavili datum poroda in dogodka sta sovpadla.

Imel sem vojaško štipendijo, drugače si ne bi mogel privoščiti študija. Je bilo pa to poučno obdobje. Naučil sem se, da sem sposoben veliko več, kot sem si mislil, in da so edine meje tiste, ki sem si jih postavil sam.

Ko razmišljam o misijah na Mars, o katerih sva prej govorilia, tega pogleda na Zemljo ne bo. Kako lahko ljudem omogočimo to duševno varnostno mrežo, to mentalno udobje, ko ne bodo mogli videti svojega domačega planeta? In hkrati, predstavljajte si, ko bomo uspeli razviti vse potrebne protiukrepe, da bo posadka lahko šla na Mars, opravila misijo, ostala zdrava, srečna in se nato vrnila domov. Kaj bo pomenilo, ko bodo iz vesolja zagledali Zemljo – ta majhna pika bo postala modri marmor, nekaj, kar je domače in dragoceno. Ko bodo vstopili v orbito in se vrnili domov, ne bodo prišli samo v svojo hišo ali mesto, temveč na svoj planet.

Zame je bilo presenečenje, kako očarljiva in lepa je Zemlja. Včasih sem se celo odpovedal spanju, da bi sedel in gledal Zemljo. Nikoli ni bila dvakrat enaka.

Ko sem se naučil, da ne smem poslušati ljudi, ki mi postavljajo omejitve, in da naj sledim stvarem, za katere sem mislil, da so nemogoče, sem ugotovil, da se je moje življenje odprlo v povsem drugo smer, polno priložnosti, ki sem jih prej niti nisem mogel predvideti.

Zbuditi se sredi noči, v trenutku zadržati dih, zgrabiti masko, jo nadeti, očistiti, in se nato vprašati: "S čim se ukvarjamo?" To je ena izmed najtežjih situacij. To je bilo tudi najhujše, kar smo doživeli. Kot naval adrenalina naravnost v srce – greš v hipu od popolnega spanca do polne pripravljenosti.

Na srečo se med letom ni zgodilo nič kritičnega, kar zadeva varnost. Seveda pa smo imeli alarme, kar je ena najbolj zastrašujočih izkušenj. Ležiš v svojem spalnem prostoru, spiš, in nenadoma zaslišiš alarm. Ne veš, za kakšno težavo gre. Lahko gre za požar, ki je običajno omejen na določen del plovila. To predstavlja težave zaradi dima in nevarnih plinov. Lahko pa gre za izgubo tlaka, ko pride do luknje v plovilu, zaradi česar zrak začne uhajati in tlak začne padati. V tem primeru moramo čim prej ugotoviti, kje je težava, in jo izolirati. Najhujša situacija pa je strupeno ozračje. Če bi na primer prišlo do puščanja amoniaka iz hladilnih sistemov, bi lahko to bilo usodno.

Ko zaslišiš alarme, moraš takoj zadržati dih, si nadeti masko in jo očistiti, če gre za amoniak, nato pa reševati situacijo. Zbuditi se sredi noči, v trenutku zadržati dih, zgrabiti masko, jo nadeti, očistiti, in se nato vprašati: "S čim se ukvarjamo?" To je ena izmed najtežjih situacij. To je bilo tudi najhujše, kar smo doživeli. Kot naval adrenalina naravnost v srce – greš v hipu od popolnega spanca do polne pripravljenosti. To je kot nenadni šok, ki te takoj popolnoma prebudi.

Izčrpavajoče je, ko adrenalin popusti, in ko ugotoviš, da je bil lažni alarm. Ampak nato zložimo opremo, vzamemo trenutek, da si povrnemo dih, in se vrnemo k delu. To je ena izmed tistih situacij, ko se moraš hitro prilagoditi, potem pa nadaljevati z dnevom, kot da se ni nič zgodilo.

Kaj pa po vašem mnenju doživljata Sunita Wlilliams in Barry "Butch" Wilmor, ki sta obtičala tam zgoraj?

Predstavljajte si, da spakirate kovček za osem dni, nato pa izveste, da boste ostali veliko dlje. Na srečo so Butcheve hčere že starejše in bolje pripravljene na takšne spremembe. Tudi Sunnyjini psi bodo veseli, ko bo nazaj, pa naj bo to osem dni ali osem mesecev.

Prilagoditev na dolgotrajne misije je psihično zahtevna, vendar je še težje družine. Na primer, Frank Rubio je sprva mislil, da bo na vesoljski postaji le šest mesecev, potem pa je zaradi težav s Sojuzom moral ostati še dodatnih šest mesecev. To so velike spremembe, ki jih je težko sprejeti, čeprav imamo astronavti pri tem veliko podpore.

Za družine pa je situacija torej težja. Težava je v tem, da družine ne dobijo enakega usposabljanja kot astronavti in niso psihično pripravljene na takšne spremembe, kar jim predstavlja večji izziv.

Kako pa je s psihološko podporo za družine v takšnih izrednih razmerah?

Je na voljo, saj se zavedajo, kako pomembno je, da astronavti v vesolju vedo, da lahko družina dobi medicinsko in psihološko oskrbo, ki jo potrebuje.

Kako pa ste se po vrnitvi iz vesolja povezali z vsakdanjim okoljem? Ste imeli kakšne težave?