V mednarodni akciji razbili enega največjih botnetov na svetu

Botnet je omrežje računalnikov, mobilnih telefonov drugih IoT naprav, ki so okuženi z zlonamerno programsko opremo in z njimi upravlja tretja, nepooblaščena oseba. Bot je podtaknjen program, ki se iz teh naprav poveže v nadzorni strežnik napadalca, pojasnjujejo na strani Varni na internetu.

Omenjeni botnet je ustvaril in z njim upravljal kitajski državljan YunHe Wang, ki je – sodeč po obtožnici – s sodelavci v obdobju med 2014 in 2022 izvajal kibernetske napade, obsežne goljufije, grožnje z bombami, nadlegovanje in izsiljevanje oškodovancev in izkoriščanje otrok. Omrežje je spletnim kriminalcem omogočilo tudi nakup blaga z ukradenimi kreditnimi karticami.

Wanga obtožnica bremeni načrtovanja računalniških in elektronskih goljufij ter pranja denarja. Če bo spoznan za krivega, mu grozi kar 65-letna zaporna kazen.

Wang naj bi sicer dostop do IP naslovov prodal in tako zaslužil približno 99 milijonov dolarjev (91 milijonov evrov). Z denarjem naj bi kupoval nepremičnine v ZDA, St Kittsu in Nevisu, na Kitajskem, v Singapurju, na Tajskem in v Združenih arabskih emiratih. Njegovo premoženje v skupni vrednosti približno 60 milijonov dolarjev je policija že zasegla, vključno s ferrarijem, rolls-roycem in več dragimi urami, poroča BBC.

Pri preiskavi so sicer sodelovali tudi organi pregona v Singapurju in na Tajskem ter tehnološki velikan Microsoft.