'Čistilna misija' zoper vesoljske smeti: ESA podpisala večmilijonsko pogodbo s ClearSpaceom

Vesolje in prostor okoli Zemlje postaja smetišče, polno vesoljskih odpadkov, imenovanih tudi vesoljske smeti ali vesoljske razbitine. Onesnaževanje zemeljske orbite se je začelo ob osvajanju vesolja in vesoljski tekmi v času hladne vojne, vse od tedaj pa so se v orbiti nakopičili odpadki in razbitine. Gre za odslužene dele raket, kose opreme, ki so odpadli po izstrelitvi vesoljskih plovil, satelite in njihove dele, ki niso več v uporabi, vse razbitine, ki so nastale ob trčenju različnih objektov (npr. dveh satelitov), vsa izgubljena oprema ... Okoli Zemlje dandanes kroži na tisoče odsluženih satelitov in še mnogo več manjših delcev.

Znanstveniki že leta opozarjajo, da so se smeti tako namnožile, da že ogrožajo nadaljnje vesoljske odprave in kroženje satelitov, odpadkom se mora občasno umikati tudi Mednarodna vesoljska postaja. "Predstavljajte si, kako nevarna bi bila plovba po odprtem morju, če bi vse izgubljene ladje v zgodovini človeštva še vedno drsele po vodi,"je dejal generalni direktor ESE Jan Wörner, ko je decembra lani napovedal prvo planetarno 'čistilno misijo'.