Raziskava: cepljenje proti HPV učinkuje celo bolje, kot so pričakovali

V preiskavo so vključili danes odrasla dekleta, ki so jih cepili od leta 2008 do 2012. Tiste, ki so bile cepljene pri 12 ali 13 letih in so danes v svojih dvajsetih, imajo kar 87 odstotkov manjše možnosti kot necepljene vrstnice, da zbolijo za rakom materničnega vratu. Bolezen je v tej starostni skupini sicer zelo redka, število primerov pa se je s 50 na leto znižalo na zgolj pet.

Pri dekletih, cepljenih v starosti med 14 in 16 let, se je tveganje zmanjšalo za 62, pri tistih, ki so cepivo dobile med 16. in 18. letom, pa za 34 odstotkov.

Prav tako se je zmanjšala pojavnost predrakavih sprememb. V prvi skupini je bil padec kar 97-odstoten, v drugi jih je bilo 75, v tretji pa 39 odstotkov manj, kot bi jih bilo brez cepljenja.

V absolutnih številkah to pomeni, da je bilo od začetka cepljenja do konca junija 2019 450 manj obolelih za rakom materničnega vratu, kot bi jih bilo sicer, število primerov predrakavih sprememb je padlo za kar 17.200, so ocenili raziskovalci.

Izsledki so boljši, kot smo pričakovali, se navdušujejo. Cepljenje bi lahko skupaj s presejalnimi programi poskrbelo za to, da bi bolezen skoraj izkoreninili, so prepričani. "Že več let vemo, da je cepljenje proti HPV zelo učinkovito pri preprečevanju določenih sevov virusa, navdušujoče pa je videti resnične učinke cepiva. Ob predpostavki, da bo večina ljudi še naprej prejemala cepivo proti HPV in šla na presejanje, bo rak materničnega vratu postal redka bolezen," je komentiral vodja raziskave Peter Sasieni z londonskega Kraljevega kolidža. Prvo ime centra za raziskovanje raka Michelle Mitchell pa: "Take ugotovitve kažejo na moč znanosti. Videti prvo študijo, ki potrjuje, da je in bo cepivo proti HPV na tisoče žensk obvarovalo pred rakom materničnega vratu, je zgodovinski trenutek."