Raziskava: Predolgi delovniki povečujejo tveganje za srčne bolezni in možgansko kap

Če delate dolge ure in nadure, vas bo morda nadrejeni pohvalil, ali pa boste prislužili kakšen evro več, vendar pa si s tem na dolgi rok delate medvedjo uslugo. (Pre)dolg delovni čas je namreč odgovoren za okoli tretjino vseh ocenjenih smrti zaradi možganske kapi ali srčne bolezni, ki so povezane z delom, je pokazala prva globalna analiza o povezavi med prezgodnjo smrtjo in daljšim delovnikom, ki sta jo izvedli Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Mednarodna delavska organizacija (ILO).

Dolg delovnik se je tako zdaj uvrstil med pomembne dejavnike poklicnega tveganja za zdravje.

V analizi so ugotovili, da lahko kar do 745.000 smrtim zaradi možganske kapi ali ishemične bolezni srca v letu 2016 pripišemo (pre)dolgim delovnikom. To je kar 29-odstotno povišanje v primerjavi z letom 2000, ocenjujeta WHO in ILO.

Leta 2016 je po ocenah raziskovalcev 398.000 ljudi umrlo zaradi možganske kapi in 347.000 zaradi ishemične srčne bolezni, ki so posledica tega, da so ti ljudje delali več kot 55 ur na teden.

Med leti 2000 in 2016 se je število smrti zaradi ishemične srčne bolezni povečalo za kar 42 odstotkov. Število smrti zaradi kapi, ki so posledica dolgih delovnikov, pa se je v istem obdobju povečalo za 19 odstotkov.

Raziskava je zaključila, da je delo več kot 55 delovnih ur na teden povezano s 35-odstotkov višjim tveganjem za kap in 17-odstotkov višjim tveganjem za smrt zaradi ishemične srčne bolezni v primerjavi s 35- do 40-urnim delovnim tednom.

'Nobeno delo ni vredno tveganja kapi ali srčne bolezni'

Raziskava sovpada s pandemijo covida-19, ki je vplivala tudi na to, koliko delamo in celo pospešila trend daljših delovnikov.

"Pandemija covida-19 je občutno spremenila način, kako mnogi ljudje delajo," je dejal generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Delo na daljavo je postal standard v mnogih industrijah, ki pogosto zabriše meje med domom in delom. Poleg tega so mnoga podjetja morala zmanjšati stroške ali zapirati oddelke, da privarčujejo denar, ljudje, ki so še vedno zaposleni, pa so primorani delati dlje. Nobeno delo ni vredno tveganja kapi ali srčne bolezni. Vlade, delodajalci in delavci morajo delati skupaj in se dogovoriti glede omejitev, zato da zaščitijo zdravje zaposlenih," je poudaril.

Če delamo 55 ur na teden ali več, s tem resno ogrožamo svoje zdravje, pa je dodala Maria Neira, direktorica Oddelka za okolje, podnebne spremembe in zdravje pri WHO. "Čas je, da se vsi skupaj, vlade, delodajalci in zaposleni zavemo dejstva, da lahko dolge ure dela pripeljejo do prezgodnjih smrti," je poudarila.

Raziskavo so objavili v znanstveni reviji Environment International.