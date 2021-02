Onesnaženje zaradi fosilnih goriv povzroči eno od petih smrti

V novi študiji po navedbah britanskega Guardiana ocenjujejo, da so fosilna goriva leta 2018 povzročila smrt 8,7 milijona ljudi. Kurjenje fosilnih goriv je krivo za skoraj tretjino smrti v vzhodni Aziji, vključno s Kitajsko. V Evropi in ZDA je delež več kot 10-odstoten, v Južni Ameriki in Afriki pa precej nižji.

"Pogosto govorimo o nevarnosti izgorevanja fosilnih goriv v smislu ogljikovega dioksida in podnebnih sprememb, spregledamo pa potencialne učinke na zdravje," je poročilo komentiral eden od avtorjev študij Joel Schwartz z bostonske univerze Harvard. Potencialno obvarovanje milijonov življenj bi moralo po njegovi oceni predstavljati močno dodatno spodbudo za odločevalce, da bi ti zmanjšali izpuste toplogrednih plinov in pohitrili premik v smeri zelene energije.