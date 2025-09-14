Raziskava: umetna sladila povzročajo hitrejše staranje možganov

Hitrejše staranje možganov pomeni hitrejšo izgubo kognitivnih sposobnosti. Če bi 62 odstotkov prevedli v leta, bi to pomenilo 1,6 leta. Povedano drugače: medtem ko se možgani ljudi, ki uživajo manj umetnih sladil, postarajo za eno leto, se možgani tistih, ki jih uživajo največ, za dobro leto in pol.

Umetna sladila, kot sta aspartam ali saharin, so pogosta v nizkokaloričnih pijačah ter v sladkarijah, jogurtih in drugih živilih, označenih kot "brez sladkorja".

"Brezkalorična sladila in sladila z nizko vsebnostjo kalorij pogosto dojemamo kot zdravo alternativo sladkorju, vendar pa naši izsledki kažejo, da imajo lahko skozi čas negativen vpliv na možgane," je dejala vodilna avtorica študije Claudia Kimie Suemoto z Univerze v Sao Paulu.

V študijo so zajeli skoraj 13 tisoč odraslih prebivalcev Brazilije, njihova povprečna starost je bila 52 let. Spremljali so jih skozi osemletno obdobje, na začetku študije, na koncu in tudi vmes pa so morali opraviti preverjanje spomina, sposobnosti mišljenja in jezikovnih sposobnosti, poroča Euronews.

Sodelujoče so razdelili v tri skupine, glede na to, koliko umetnih sladil v povprečju zaužijejo na dan. Osebe v skupini z največjim vnosom so na dan v povprečju zaužile 191 miligramov, kar je približno enako količini aspartama, ki jo najdemo v pločevinki dietne gazirane pijače.

Po 60. letu starosti povezave med vnosom umetnih sladil in kognitivnim upadom niso več mogli dokazati.