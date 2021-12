Nova raziskava: Odkrili nove gene, ki povzročajo nastanek ALS

Raziskavo sta vodila profesor Jan Veldink in profesor Leonard van den Berg z Univerzitetnega kliničnega centra Utrecht na Nizozemskem, kot soavtorji študije pa so sodelovali profesor dr. Boris Rogelj z Instituta Jožef Stefan ter Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, profesorica dr. Metka Ravnik-Glavač in profesor dr. Damjan Glavač z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ter doc. dr. Blaž Koritnik in profesor dr. Janez Zidar z Inštituta za klinično nevrofiziologijo UKC Ljubljani.

Amiotrofična lateralna skleroza (kratica ALS) ali progresivna spinalna amiotrofija (tudi Charcotova ali Lou Gehrigova bolezen) je bolezen zgornjega in spodnjega motoričnega nevrona, ki se kaže z atrofijo mišic in spastičnimi znaki, pogosto tudi z znaki odpovedi spodnjih možganskih živcev. Gre za napredujočo bolezen, ki se navadno pojavlja posamič, poznane pa so tudi dedne oblike.

Kot je pojasnil profesor Rogelj, so vzorce, tudi slovenskih bolnikov, nabirali več let. ALS je namreč relativno redka in kruta bolezen, saj pacienti v nekaj letih od diagnoze umrejo. V Sloveniji imamo na leto okoli 50 novih bolnikov, vzorce pa so v nekaj letih vzeli okoli 300 pacientom.

V celotno raziskavo je bilo vključenih okoli 300.000 bolnikov z vsega sveta, še več pa kontrol, kar 120.000 ljudi, ki niso imeli ALS. Gre za ogromno raziskavo, ki daje močnejšo statistično verjetnost, moč, da verjamemo v te izsledke, je pojasnil Rogelj.

Raziskava je potrdila, da je 15 regij, torej delov v genomu, genskem zapisu, močno povezanih z ALS. V teh regijah so torej geni, ki pri ALS izstopajo in so najbolj povezani s procesi tako imenovane avtofagije. To je sistem prečiščevanja oziroma osnovni proces vsake celice, kako se z enim transportom, mešičkom, odstranjuje odvečne beljakovine, proteine itd.

V raziskavah namreč že nekaj časa spremljajo proces odstranjevanja odvečnega, poškodovanega materiala v celicah. Pri nevrodegenerativnih boleznih, ena od takih je namreč tudi ALS, se nabira kopičenje materiala, proteinov v celici, ki so lahko tudi toksični. Zato skušajo najti nek proces, kako to aktivirati. Z omenjeno raziskavo bi namreč lahko bili korak bližje k temu, da razvijejo metode, s katerimi bi za zdravljenje bolnikov uporabljali tarčne sisteme, saj avtofagije ne morejo aktivirati sistemsko, ker bi s tem naredili drugje veliko škodo.