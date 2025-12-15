Raziskovalka z Univerze v Novi Gorici sodelovala pri odkritju dokazov o obnašanju črnih lukenj

Mednarodna skupina astronomov in astronomk, vključno z raziskovalko iz centra za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici Tanjo Petrushevsko, je prišla do pomembnega odkritja o tem, kako se obnašajo črne luknje, so sporočili z univerze. Našli so jasne dokaze, da se disk plina, ki obdaja črno luknjo, in curek hitro gibajočih se delcev, ki ga črna luknja izstreljuje, lahko premikata in nihata skupaj na usklajen način. To odkritje, ki temelji na dogodku plimskega raztrganja (TDE AT2020afhd), je objavila revija Science Advances. Novi rezultati po navedbah raziskovalcev pomagajo določiti geometrijo sistema, vrtenje črne luknje in hitrost gibanja curka. "Odkritje poudarja pomen mednarodnega sodelovanja v astronomiji časovno spremenljivih objektov in prikazuje pomemben prispevek raziskovalcev in raziskovalk z Univerze v Novi Gorici k najnovejšim znanstvenim spoznanjem o črnih luknjah," je ob odkritju dejala Tanja Petrushevska.

Model precesije diska in curka FOTO: Science Advances

Kot so pojasnili raziskovalci, se dogodki plimskega raztrganja, na katerem temelji tudi zdajšnje odkritje, zgodijo, ko se zvezda preveč približa supermasivni črni luknji in jo njena gravitacija raztrga. Del snovi raztrgane zvezde oblikuje svetel, vroč disk okoli črne luknje, v nekaterih primerih pa nastane pravokotno na disk tudi močan curek delcev, so pojasnili raziskovalci. Ti redki dogodki jim omogočajo, da proučujejo, kako se črne luknje hranijo in kako nastajajo njihovi curki. Plimsko raztrganje TDE AT2020afhd se je zgodilo v galaksiji LEDA 145386, približno 120 milijonov svetlobnih let od Zemlje, so navedli. Po nenavadnem povečanju sija januarja 2024 so znanstveniki in znanstvenice začeli obsežno, leto dni trajajočo opazovalno kampanjo v več valovnih dolžinah svetlobe. Dogodek so spremljali z vesoljskimi rentgenskimi teleskopi in tudi z velikimi radijskimi teleskopi.

Nova astronomska opazovanja razkrivajo črno luknjo, ki 'pleše' s svojim curkom FOTO: Jingchuan Yue