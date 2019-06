Raziskovalna podmornica Boaty McBoatface na prvi misiji zelo uspešna

Ta postopek dviguje temperaturo morske vode, posledično pa pomembno prispeva k dvigovanju morske gladine, so izpostavili znanstveniki. Antarktični vetrovi se povečujejo zaradi tanjšanja ozonskega plašča in kopičenja toplogrednih plinov, njihov vpliv na oceane pa še nikoli ni bil vključen v podnebne modele.

Ime Boaty McBoatface izbrali za raziskovalno ladjo, a so ga zavrnili

Britanci so leta 2016 glasovali za ime nove kraljeve raziskovalne ladje in izbrali ime Boaty McBoatface. Zanj je glasovalo kar 124.109 ljudi, a kljub temu je Svet za raziskovanje narave zavrnil rezultat in ladjo poimenoval po uglednem televizijskem naravovarstveniku siru Davidu Attenboroughu.Namesto tega so ime nadeli rumeni raziskovalni podmornici, ki jo v vodo spuščajo prav iz omenjene ladje.

Uspeh podmornice je pomagal osvetliti ključni proces, ki so ga s tem na Antarktiki zaznali prvič. "Podatki iz Boaty McBoatface so nam ponudili povsem nov pogled na globine oceana. Pot, ki jo je preplul McBoatface, je dala prostorski pogled na turbulence blizu morskega dna," je dejalaEleanor Frajka-Williams.

"Študija je odličen primer, kako lahko nove tehnologije, kot je podmornica brez človeške posadke, združimo z meritvami iz ladje in odličnimi oceanskimi modeli, da bi odkrili in pojasnili prej neznane procese, ki vplivajo na prenos toplote v oceanu,"je besede Povla Abrahamsena iz Britanskega inštituta za Antarktične raziskave povzel CNN.