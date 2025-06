Zemljevid bleščeče spiralne galaksije, polne meglic, plinov in prahu

Neverjetna podoba galaksije, ki je od Zemlje oddaljena približno 11 milijonov svetlobnih let in je znana tudi kot NGC 253, je bila ustvarjena z instrumentom Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) zelo velikega teleskopa (VLT) v Čilu.

Znanstveniki so z velikim teleskopom Evropskega južnega observatorija bližnjo galaksijo Sculptor opazovali okoli 50 ur, ob tem pa s pomočjo preko 100 posnetkov ustvarili bleščečo panoramsko fotografijo. Na tisoče barv razkriva zapletenost galaktičnih sistemov, poroča portal Space.com.

Prvi pregled slike se je ekipi že obrestoval. V galaksiji je namreč ekipa že odkrila 500 planetarnih meglic, oblakov plina in prahu iz umirajočih zvezd, ki lahko služijo kot oznake kozmičnih kilometrov.

Več kot je barvnih odtenkov zvezd, plina in prahu v galaksiji, več je namigov o njeni starosti, sestavi in gibanju, trdijo znanstveniki. Nova fotografija galaksije pa razkriva številne podrobnosti. "Lahko jo povečamo in preučimo posamezna območja, kjer se zvezde oblikujejo, ali pa pomanjšamo, da preučimo galaksijo kot celoto," je povedala članica ekipe Kathryn Kreckel z univerze Heidelberg v Nemčiji.

"Galaksija Sculptor se nahaja na dobri točki, ki nam je dovolj blizu, da lahko podrobno preučimo njeno notranjo strukturo in njene gradnike, ob tem pa je dovolj velika, da jo lahko še vedno vidimo kot celoten sistem," je dejal Enrico Congiu , ki deluje na observatoriju.

Fotografija galaksije, ki zajema 65.000 svetlobnih let

Gre za izjemno pomemben vpogled, saj so takšna odkrivanja zunaj Mlečne ceste in njenih neposrednih sosed dokaj redka. "Izven naše galaktične soseske imamo običajno opravka z manj kot 100 zaznavami na galaksijo," je povedal član ekipe in raziskovalec univerze Heidelberg Fabian Scheuermann.

Planetarne meglice, ki kljub imenu nimajo nobene zveze s planeti, pa bi lahko v prihodnje prinesla nova pomembna razkritja. "Iskanje planetarnih meglic nam omogoča, da preverimo razdaljo do galaksije. Gre za izjemno pomemben podatek, od katerega so odvisne preostale študije galaksije," je pojasnil še en član ekipe in raziskovalec državne univerze Ohio Adam Leroy.