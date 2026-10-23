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Znanost in tehnologija

Razkritje ranljivosti PHP: varnostna priporočila za uporabnike

Ljubljana , 23. 10. 2026 16.41 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Hekerji

Nedavno razkriti kritični ranljivosti v programskem jeziku PHP zahtevata predvsem ukrepanje upravljavcev spletnih mest. Ker pa zloraba ranljivosti omogoča krajo podatkov, so v uradu za informacijsko varnost pripravili priporočila za uporabnike spletnih storitev. Predvsem naj bodo previdni pri sporočilih, klicih ter zahtevah za potrjevanje plačil.

V zadnjih nekaj dneh je na delovanje številnih spletnih strani vplivalo razkritje ranljivosti v programskem jeziku PHP, na katerem temelji velik del interneta. Razvijalci PHP so že izdali popravek, s katerim se ti ranljivosti odpravlja. Te popravke morajo namestiti upravljavci spletnih strani in storitev in s tem poskrbeti za zaščito svojih sistemov.

Pri običajni uporabi spletnih storitev zaradi teh ranljivosti praviloma niso potrebne posebne posodobitve telefonov ali računalnikov.

Na Uradu vlade RS za informacijsko varnost ob tem poudarjajo, da objava ranljivosti sama po sebi ne pomeni, da so bili podatki uporabnikov spletnih storitev razkriti ali da so bili njihovi bančni račun zlorabljeni. Prav tako sama po sebi ni razlog za prenehanje uporabe spletnega ali mobilnega bančništva.

Hekerski napad
Hekerski napad
FOTO: Shutterstock

V luči razkritij ranljivosti so na uradu pripravili nekaj priporočil tudi za spletne uporabnike.

Med drugim opozarjajo, da lahko goljufi novice o ranljivostih izkoristijo kot izgovor, da uporabnike prepričajo v nujno "zaščito računa" ali "varnostno posodobitev".

Zato uporabnikom svetujejo, da do banke dostopajo prek uradne aplikacije ali shranjenega, preverjenega spletnega naslova. Za prijavo naj se ne uporablja povezav iz nepričakovanih sporočil. Prav tako naj se po telefonu, elektronski pošti ali sms-sporočilih nikomur ne razkriva gesel, kod PIN ali enkratnih potrditvenih kod.

Uporabniki naj ne potrjujejo prijav, plačil ali drugih zahtev v bančni aplikaciji, ki jih niso sami sprožili. Pred potrditvijo plačila naj se preveri prejemnika in znesek. Na zahtevo klicatelja naj se ne nakazuje denarja na domnevno "varen račun" in ne namešča programov za oddaljeni dostop.

"Če vas kdo obvesti o domnevni ogroženosti računa, prekinite pogovor in sami pokličite banko na številko z bančne kartice ali njene uradne spletne strani," poudarjajo.

Uporabniki naj bodo obenem pozorni na nepričakovane prijave, spremembe nastavitev in neznane transakcije. Kjer je mogoče, svetujejo vključitev obvestil o prijavah in plačilih.

V kolikor so uporabniki goljufom razkrili bančne prijavne podatke ali potrditvene kode, potrdili sumljivo zahtevo ali opazili nepooblaščeno transakcijo, naj nemudoma pokličejo banko.

"Ne čakajte na morebitno nadaljnjo zlorabo. Ob sumu kaznivega dejanja dogodek prijavite tudi policiji," pozivajo na vladnem uradu.

Za vsako storitev se priporoča močno in edinstveno geslo, posebej za elektronsko pošto. Pri tem si lahko uporabniki pomagajo z upravljalniki gesel. Kjer je mogoče, naj se vključi večfaktorsko avtentikacijo oz. dodatno preverjanje ob prijavi.

Ti ukrepi zmanjšujejo možnost zlorabe uporabniških računov, ne morejo pa nadomestiti varnostnih posodobitev pri ponudniku storitve. Zgolj zaradi novice o ranljivostih ni treba množično menjavati vseh gesel. Geslo naj se zamenja ob sumu zlorabe ali po navodilu ponudnika. "Če ste isto geslo uporabljali tudi drugje, ga zamenjajte tudi tam," uporabnikom še svetujejo na uradu za informacijsko varnost.

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