Razpis za astronavte: prvič se lahko prijavimo tudi Slovenci

ESA bo razpis objavila 31. marca, nanj pa se bodo kandidati lahko prijavili do 28. maja. Navodila, kako pripraviti in poslati najboljšo možno prijavnico, so že objavili na spletnih straneh .

ESA išče od štiri do šest tako imenovanih kariernih astronavtov in astronavtk, ki bi jih zaposlili kot stalno osebje in jih razporedili na vesoljske misije. Pri tem poudarja raznolikost in poziva zlasti ženske, naj se prijavijo.