Razvili baterijo, ki električni avtomobil napolni v zgolj desetih minutah

Raziskovalci z univerze v zvezni državi Pensilvanija so pojasnili, da je litij-ionska baterija za tako hitro polnjenje morala v kratkem času sprejeti 400 kilovatov energije.

Pri trenutni generaciji električnih avtomobilov to ni mogoče, saj se okoli anode nabere kovinska plast litija, kar bi močno skrajšalo življenjsko dobo baterije. Da bi se izognili temu, so znanstveniki temperaturo eksperimentalne baterije med polnjenjem dvignili na 60 stopinj Celzija. Med uporabo pa so temperaturo znova znižali.