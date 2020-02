Razvili ultrazvočno napravo za hitrejše polnjenje baterij

Naprava, ki je sestavni del litij-kovinske baterije, oddaja ultrazvočne valove, ki v elektrolitni tekočini med katodo in anodo ustvarja električni tok. To preprečuje nastajanje kovinske plasti litija na anodi, ki zmanjšuje zmogljivost baterije in lahko povzroči kratek stik v njej, piše na spletni strani univerze.

Izdelali so jo iz delov za pametne telefone, ki proizvajajo zvočne valove z zelo visokimi frekvencami od 100 milijonov do 10 milijard hercev. V telefonih se ti deli uporabljajo za filtriranje brezžičnega mobilnega signala ter identificiranje in filtriranje glasovnih klicev in podatkov.

"Izboljšave pri tehnologiji pametnih telefonov so nam omogočile uporabo ultrazvočnih valov za izboljšavo tehnologije baterij," je povedal eden od soavtorjev študijeJames Friends fakultete za inženirstvo na univerzi v San Diegu.

Trenutno litij-kovinske baterije niso primerne za uporabo v različnih elektronskih napravah ali električnih avtomobilih, saj imajo prekratko življenjsko dobo. So pa dvakrat bolj zmogljive od najboljših litij-ionskih baterij. Električno vozilo z litij-kovinsko baterijo bi lahko prepeljalo dvakrat večjo razdaljo kot avtomobil z enako težko litij-ionsko baterijo.

Znanstveniki so ob tem ugotovili, da je litij-kovinsko baterijo z napravo, ki so jo razvili, mogoče napolniti 250-krat. Litij-ionsko baterijo je medtem mogoče napolniti 2000-krat. V slednjo morajo novo napravo še integrirati, kar je njihov naslednji korak.

"Naše delo omogoča baterije z visoko energijo, ki se hitro polnijo, oboje v enem," je povedal soavtor študije, profesor nanoinženiringa Ping Liu. "To je vznemirljivo in učinkovito," je dejal.