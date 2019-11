Razvozlali najstarejši kuharski recept na svetu

Skupina mednarodnih učenjakov, ki se ukvarjajo s proučevanjem zgodovine kulinarike, kemično sestavo hrane in klinopisom, se je lotila posebnega projekta – poustvarjanja jedi z najstarejših znanih kuharskih receptov.

Recept za pripravo 'antične' jagnječje obare se bere bolj kot seznam sestavin. FOTO: Shutterstock

Navodila za pripravo 'enolončnice z jagnjetino' spominjajo bolj na seznam sestavin kot pa na pravi recept. "Uporablja se meso. Pripravite vodo. Dodate drobno mleto sol, sušene ječmenove pogače, čebulo, perzijsko šalotko in mleko. Zdrobite, dodate por in česen," se glasi prevod znakovnega zapis s starodavnih glinastih ploščic. Pa vse ostalo? Kako pripraviti meso in ječmenove pogače? Kolikšne naj bodo količine, koliko začimb dodati? Vse to je do zdaj bilo bolj ali manj prepuščeno interpretaciji, domišljiji oziroma okusu kuharja. Mojstra, ki je recept za to jed sestavil, je namreč nemogoče povprašati o morebitnih manjkajočih sestavinah: avtor je namreč že približno 4000 let mrtev. Razvozlavanje najstarejših receptov na svetu kot 'kulinarična arheologija' Se je pa skupina strokovnjakov, specializiranih za kulinarično zgodovino, kemično sestavo hrane in klinopis pred časom lotila razvozlavanja zgornjega in še treh drugih starodavnih receptov, ki so jih našli zapisane na tablicah iz babilonske zbirke, ki jo hrani ameriška univerza Yale.

Klinopis je sistem pisanja, ki so ga razvili starodavni Sumerci v Mezopotamiji pred približno 5300 leti. Za zapis so uporabljali trstene paličice s klinasto obliko, s katerimi so v vlažne glinaste ploščice 'vrezovali' znake.

"Gre za neke vrste kulinarično arheologijo, v želji da bi skozi objektiv okusa bolje razumeli kulturo. To je kot bi skušal rekonstruirati skladbo: ena sama nota lahko naredi občutno razliko," pravi vodja projekta Gojko Barjamović, sam strokovnjak za asiriologijo (vedo o zgodovini in kulturi Asircev in Babiloncev) na harvardski univerzi. Zapise je najprej prevedel, nato pa povezal skupino znanstvenikov različnih disciplin z enim samim ciljem: recepte obuditi v življenje.

Tri tablice datirajo približno v leto 1730 pred našim štetjem, četrta je okoli 1000 let mlajša. Vse izhajajo iz mezopotamske regije, ki je vključevala Babilon in Asirijo – danes gre za iraški regiji južno in severno od Bagdada, vključno z deli Sirije in Turčije.

Tablice, ki razodevajo skrivnosti okusa starodavnih civilizacij, so velikosti približno A5 zvezka. Skrbno zaščitene so na ogled v stekleni izložbi v Muzeju naravne zgodovine na Yalu.

Od treh starejših tablic je najbolj ohranjena tista s seznamom sestavin, ki služi za pripravo 25 jedi, večinoma enolončnic in juh. Drugi dve vsebujeta deset dodatnih receptov in vključujeta bolj poglobljena navodila za kuhanje ter predloge za serviranje. Ti tablici sta zlomljeni in zato precej manj čitljivi.

V starodavnih receptih je zaznati tudi pridih visoke kulinarike, ki odlikuje moderno kuho. FOTO: Thinkstock

"Izziv je bil olupiti plasti zgodovine, a hkrati ohraniti pristnost jedi. To pa je bila ob omejitvah določenih sestavin, ki jih je dandanes težko najti, še posebej zahtevna naloga," si je enotna skupina raziskovalcev. "Ne gre za posebej informativne recepte – dolgi so morda kakšne štiri vrstice – in je bilo zato potrebnega veliko predvidevanja," je za BBC Travel dejala Pia Sorensen, raziskovalka kemijske sestave hrane z Univerze Harvard, ki je skupaj s Patricio Jurado Gonzales, harvardsko strokovnjakinjo za pripravo hrane, sodelovala v projektu – predvsem pri določanju količine sestavin. Tega sta se sicer lotili na povsem znanstven način – uporabili sta različne hipoteze, kontrolo poskusa in spremenljivke. "Večina sestavin teh receptov se skozi čas ni spreminjala oziroma je po strukturi popolnoma enaka kot je bila pred 4000 leti: kos mesa je kos mesa. Tudi s stališča fizike je proces priprave hrane isti. Za tem stoji znanost, ki deluje po določenih zakonih in to je bilo pred 4000 leti popolnoma isto kot je danes," pojasnjuje Juardo Gonzalesova. Strokovnjaki so se pri projektu zanašali na znanje o okusu, načinih priprave, ki se skozi čas niso bistveno spreminjali in predpostavke glede pravih količin določenih sestavin. Včasih so se morali zanesti tudi na svoje instinkte in upati, da so se z ugibanjem najbolj približali pristnosti jedi z recepta. "Ideja je bila, da nas vodi to, kar deluje – če je zelo tekoče, bo juha, če povečamo količino določenih sestavin, bo enolončnica. In tudi če zelo natančno pogledamo količine sestavin – kjer so te seveda navedene –, lahko hitro ugotovimo za kaj gre. V največ primerih pa so to enolončnice oziroma obare," razlaga Sorensonova. V starodavnih receptih tudi pridih visoke kuhinje

"V teh 4000 let starih besedilih je pridih visoke kuhinje," poudarjajo strokovnjaki.

Najbolj zanimiv zapis, ki jim ga je uspelo razvozlati in ki se je izkazal za dozdaj najstarejši poznani kuharski recept na svetu, tako deloma nakazuje na 'razvoj' jagnječje enolončice. To v nekoliko spremenjeni obliki še vedno na primer poznajo v Iraku. Kot pravi pridružena kustosinja babilonske zbirke Agnete Lassen, nas jed 'prime za roko' in popelje na sprehod nazaj v preteklost, v visoko kuhinjo Mezopotamije, pri tem pa nam pokaže dosežke in sofisticiranost kuharskih šefov izpred 4000 let.

Strokovnjaki so razvozlali skrivnosti visoke kuhinje Mezopotamije. (Na fotografiji ruševine mezopotamskega mesta Harran.) FOTO: Shutterstock

Štiri jedi s tablic pa imajo tudi poseben namen oziroma služijo svojevrstni uporabi. Pashrutum je na primer juha, s poudarjenim okusom po poru, koriandru in čebuli, ki lahko pomaga pri prehladu, pravi Lassnova. Elamitski brodet (mu elamutum) pa je po drugi strani ena od dveh 'tujih' jedi, ki sta se znašli na tablicah, pa pojasnjuje Barjamović. Strokovnjak pojavnost tega enači z današnjo 'vseprisotnostjo' tujih jedi oziroma jedi, ki imajo izvor v specifični kulturi ali izvirajo iz določenega območja, pa jih najdemo povsod po svetu. Mednje na primer spadajo lazanja, skyr in humus, ki so posledica stika dveh (sosednjih) kultur, skozi zgodovino pa so jih nekoliko prilagodili novemu oziroma drugačnemu, največkrat zahodnjaškemu okusu. 'Tuje' ni nujno slabo: "Poklonili so nam recept, zato je vredno kuhe" "V teh zapisih je hrana, ki je opredeljena kot 'naša' in hrana, ki je označena kot 'tuja'," razlaga Barjamović in dodaja, da pa pri tem 'tuje' ni predstavljeno kot slabo, temveč zgolj drugačno in (občasno) vredno priprave. Tako je v receptu za elamitski brodet na primer navadni koper – začimba, ki je ne najdemo v nobenem drugem receptu s tablic in je v tem primeru smatrana za 'tujo' sestavino. "Ta razlika je še danes očitna: iraška kuhinja koper uporablja izredno redko, medtem ko je njegova uporaba v iranski kulinariki zelo pogosta. To kaže na razmejevanje narodov, ki se je nakazovalo že tisočletja nazaj," opisujeta Barjamović in Lassnova. Po besedah kulinarične zgodovinarke in strokovnjakinje za iraško kuhinjo Nawal Nasrallah pa so se ta 'tuja' živila v preučevanih starodavnih recepturah znašla kot neizogibna posledica trgovanja z drugo kulturo. "Hkrati njihova uporaba kaže tudi na to, da so znali ceniti nove, drugačne in poprej neznane okuse," meni. Kot dodaja, je bilo to nekoč zelo podobno kot danes: Babilonci so okus navadnega kopra na primer povezovali z elamitsko kuhinjo – podobno, kot mi danes svež koriander povezujemo s špansko. Je pa zanimivo, da so določene jedi na območju, s katerega pravzaprav v osnovi izvirajo, tam danes smatrane kot nezanimive in neokusne, njihovo uživanje pa neprimerno ali celo prepovedano. Tako je tudi elamitskim brodetom, katerega sestavina je živalska kri. 'Domovina' brodeta je pokrajina, ki danes spada pod Iran, njegovo uživanje pa islamska in judovska tradicija popolnoma prepovedujeta, piše BBC.

Moderni gurmani bodo v teh mezopotamskih obrokih prepoznali številne elemente sodobne 'hrane za tolažbo'. FOTO: Shutterstock

V antičnih kulinaričnih zapisih pa so raziskovalci zasledili celo namige glede tega, kako kakšno jedi najprimerneje prezentirati, ter druge 'skrivnosti' in spretnosti, ki se med kuharji prenašajo že tisočletja. Tako kot dandanes gastronome navdušuje tudi predstavitev jedi na krožniku, so tudi mezopotamski kuharski šefi pripadnike višjih družbenih slojev razveseljevali s pripravo slovesnih pogostitev. Razvozlana tudi navodila za pripravo piščančje pite z bešamelom Eden od kuharskih receptov, ki jih je uspelo razvozlati skupini učenjakov, pa medtem na primer spominja na piščančjo pito. "Plasti testa, koščki piščančjega mesa in babilonska različica bešamel omake," sestavo jedi opisuje Nasrallahova, čigar raziskave srednjeveške arabske kuhinje so pomagale povezati besedila s tablic s poznejšimi tehnikami priprave hrane, ki se uporabljajo na območju iste regije. Jed pa je vsebovala tudi 'element presenečenja' – hrustljav vrh pite se je namreč odprl kot pokrov posode, v kateri je bilo mehko meso. Gre za posebno prezentacijo hrane 'jed v jedi', ki jo po besedah zgodovinarke arabski svet pozna že iz Baghdadijeve kuharske knjige Kitab al-Tabikh iz 10. stoletja, ki opisuje lokalne srednjeveške kuharske tradicije.

"V arabskem svetu, zlasti v Iraku, smo še posebej ponosni na tradicionalne polnjene jedi, kot je na primer dolma. Nekako smo podedovali to tendenco kulinarike," pravi Nasrallahova in dodaja, da jo še posebej navdušuje ta kontinuiteta kuhinje in vse, kar je na tak način skozi zgodovino preživelo.

"Prefinjenost priprave jedi v babilonski kulinariki vključuje uporabo barvitih sestavin, kot so naprimer žafran, koriander, peteršilj in blitva, s tem pa hrana igra tudi na vizualno 'karto'. Prav tako se vključuje na primer omako iz rib rek Tigris in Evfrat, ki jedem da dodaten, polnejši okus. Današnje enolončnice s tega območja so večinoma obarvane rdeče – zaradi paradižnika, ki je sicer prišel stoletja kasneje, še vedno pa so značilnega in prepoznavnega okusa po kumini, koriandru, meti, česnu in čebuli. Maščoba iz ovčjega repa (v arabšini alya) je na primer še v 60. letih prejšnjega stoletja v Iraku veljala za poslastico in nepogrešljivo sestavino," lastnosti starodavne kulinarike s sodobno iransko in iraško kuhinjo primerja Nasrallahova. Kot še pravi, skozi zgodovino – vse od antike do dandanašnjih dni – opaža enake težnje: jedem ne dodajajo le soli in črnega popra, temveč celo kombinacijo začimb za izboljšanje arome, okusa. "Teh pa ne dodamo vseh naenkrat, temveč po korakih, vmes pa pustimo, da enolončnica počasi vre," razlaga.

Tradicionalna iranska hrana je v osnovi zelo podobna starodavni babilonski. FOTO: Shutterstock