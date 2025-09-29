Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvo Znanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Znanost in tehnologija

Rdeči alarm za okolje v Evropi, kaj pa Slovenija?

Ljubljana , 29. 09. 2025 11.20 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
22

V Evropi je bil narejen znaten napredek pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in onesnaževanju zraka, a splošno stanje okolja ni dobro. Nadaljujeta se prekomerno izkoriščanje narave in zmanjševanje biotske raznovrstnosti, ugotavlja Evropska agencija za okolje (EEA). Za Slovenijo opaža napredek, a opozarja na povečanje izpustov v prometu.

EEA v danes objavljenem poročilu o stanju okolja poudarja, da podnebne spremembe in degradacija okolja neposredno ogrožajo konkurenčnost Evrope, ki temelji na naravnih virih.

Ključ za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050 je v boljšem upravljanju prsti, vode in drugih virov. "Zaščita naravnih virov, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter zmanjšanje onesnaženja bo okrepilo odpornost ključnih družbenih funkcij, ki so odvisne od narave, kot so prehranska varnost, zagotavljanje pitne vode in protipoplavna zaščita," so v sporočilu navedli v EEA.

Poročilo poziva k hitrejši uveljavitvi ukrepov, ki so že dogovorjeni v okviru evropskega zelenega dogovora, kar bi bilo tudi v skladu s prioritetami kompasa za konkurenčnost, ki so inovacije, dekarbonizacija in varnost.

Požar na Portugalskem
Požar na Portugalskem FOTO: AP

"Ne moremo si privoščiti, da bi zmanjšali svoje podnebne, okoljske in trajnostne ambicije. Poročilo, ki ga je soustvarilo 38 držav, temelji na znanstvenih dognanjih in kaže, zakaj moramo ukrepati. V EU imamo politike, orodja in znanje za doseganje trajnostnih ciljev," je dejala izvršna direktorica EK  Leena Ylä-Mononen.

Poročilo je močan opomnik, da mora Evropa ostati na svoji poti ter še povečati podnebne in okoljske ambicije, je dodala izvršna podpredsednica EEA za čist, pravičen in konkurenčen prehod Teresa Ribera. "Nedavni ekstremni vremenski dogodki kažejo, kako krhki postaneta blaginja in varnost ob degradirani naravi in okrepljenih učinkih podnebnih sprememb," je dodala.

Manjšanje biotske raznovrstnosti

EEA med drugim ugotavlja, da se biotska raznovrstnost zmanjšuje tako v kopenskih kot sladkovodnih in morskih ekosistemih, in sicer zaradi netrajnostnih vzorcev proizvodnje in potrošnje, predvsem v prehranskih sistemih. Pričakuje, da se bo slabšanje biodiverzitete nadaljevalo in da cilji do leta 2030 ne bodo doseženi.

Podobno so pod velikim pritiskom vodni viri, s pomanjkanjem vode se sooča tretjina evropskega prebivalstva in ozemlja. Ključni za zagotavljanje odpornosti na tem področju bodo ohranjanje vodnih ekosistemov, zaščita porečij in omogočanje obnavljanja podtalnice.

Glede podnebnih sprememb poročilo opozarja, da se Evropa med vsemi celinami najhitreje segreva. Hitre podnebne spremembe ogrožajo varnost, javno zdravje, ekosisteme, infrastrukturo in gospodarstvo. Vedno pogostejše in intenzivnejše s podnebjem povezane naravne nesreče ter tudi vedenje, da se bo podnebje kljub ambicioznemu ukrepanju EU za blažitev posledic še naprej spreminjalo, poudarjajo potrebo po tem, da se evropska družba in gospodarstvo prilagodita.

"Le z obnavljanjem naravnega okolja v Evropi bo mogoče zagotoviti konkurenčno gospodarstvo in visoko kakovost življenja za evropske državljane," poudarja EEA.

Slovenija: kakovost vode in zraka boljša, temperatura se dvignuje hitreje od povprečja

Poročilo ločeno obravnava tudi stanje v 38 državah. Za Slovenijo med drugim ugotavlja, da se je kakovost vode in zraka izboljšala, opaziti je pozitivne trende pri revitalizaciji degradiranih območij, intenzivnost kmetijstva je zmerna, delež območij Natura 2000 (37,5 odstotka) in gozdnih površin (59 odstotkov) je med najvišjimi v Evropi. Gorenje fosilnih goriv v energetskem sektorju in cestnem prometu povzroča skoraj 60 odstotkov emisij toplogrednih plinov.

Medtem ko so se emisije v energetskem sektorju zmanjšale, so se v cestnem prometu povečale, opozarja. Ugotavlja, da sta glavni oviri za uporabo javnega prevoza slaba dostopnost in časovna neučinkovitost.

Bohinjsko jezero
Bohinjsko jezero FOTO: Adobe Stock

Temperatura v Sloveniji se zvišuje hitreje od svetovnega povprečja. Pri padavinah se trendi spreminjajo, obstajajo pa velike regionalne razlike; najbolj zaskrbljujoče so poletne razmere, ko lahko pomanjkanje padavin in višje temperature povzročajo suše, pozimi pa lahko obilnejše padavine povzročajo več poplav, ugotavlja.

Zavedanje Slovencev glede podnebnih sprememb je visoko, ugotavlja poročilo. Nastalo je več inovativnih pobud v gospodarstvu, izobraževanju in civilni družbi, uvedenih je nekaj učinkovitih trajnostnih praks pri potrošnji.

Viden je napredek na področju digitalizacije, navaja poročilo in pri tem izpostavlja evropsko sofinanciran projekt Life NarcIS, v okviru katerega je bil vzpostavljen nacionalni informacijski sistem za hitrejši in enostavnejši dostop do različnih podatkov za potrebe varstva narave.

Za podnebni zakon, ki je bil v času nastajanja poročila še v pripravi, EEA pričakuje, da bo zagotovil celovit okvir za učinkovito uveljavitev podnebnih politik.

okolje slovenija stanje
Naslednji članek

Štirje astronavti bodo proti Luni poleteli že februarja?

KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
celjan2
29. 09. 2025 12.33
kje je sedaj zblojena Gretica? se sept sonči na palubi kakšne barkače pred Gazo?
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
29. 09. 2025 12.32
"Za Slovenijo opaža napredek, a opozarja na povečanje izpustov v prometu." - Kakšni izpusti v prometu, saj imamo katalizatorje, čeprav je takrat, ko so izbrali katalizarorje, obstajala tudi druga, veliko cenejša rešitev, z enakim efektom. Seveda, izbrali so dražjo. Vse kar prihaja iz avtomobilov je voda in CO2. Slednjega lahko zmanjšajo le tako, da prepovejo vożnje sploh. CO2 pa sploh ni problem, kot oni zatrjujejo, da je.
ODGOVORI
0 0
Julijann
29. 09. 2025 12.30
Kak napredek v SLOVENIJI? A ni LJ ravno sedaj najbolj onesnažena.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
29. 09. 2025 12.25
+1
Mc laren !!! Miljone let je ze ogenj . Miljarde kubikov lesa je pogorelo in zemja sr šr kar vrti. Ne bluzi.
ODGOVORI
1 0
Mr Nobady
29. 09. 2025 12.23
Preveliko izboljšanje je, hitro malo par plastik in smeti skuriti...da ne bomo zmrznili...
ODGOVORI
0 0
cirenij
29. 09. 2025 12.21
+3
Bla, bla, bla ! Narava gre svojo pot, vse od kamene dobe. In tile veleumi je tudi z na nas dragimi ukrepi ne morejo ustavit.
ODGOVORI
3 0
cirenij
29. 09. 2025 12.27
+2
In naj sami prenehajo onesnaževat s svojimi potovanji iz ene na drugo stran kontinenta. Pa avioni, pa ladje...........Onesnaževanje navadnih ljudi je majhno, glede na velike glave.
ODGOVORI
2 0
Sandi11
29. 09. 2025 12.17
+0
Upam, da uspejo rešiti zadevo z okoljem.
ODGOVORI
1 1
nebel
29. 09. 2025 12.16
+0
Da prevedemo vse jade jade na kratko razumljivo raven, še več bo treba plačevati. Pa čeprav dela to narava sama, enkrat v eno in drugič v drugo smer.
ODGOVORI
1 1
Samo navijač
29. 09. 2025 12.10
+3
Za začetek k izboljsanju zraka je potrebno prepolovit ladijski promet. Daleč,dalec najvecji onesnaževalci na zemlji.
ODGOVORI
3 0
NeXadileC
29. 09. 2025 12.16
+2
Zrak so b zadnjih 30ih letih žetolko izboljšalji, da je Sonce pistalo premočno, in ga nameravajo omejevati z umetnim osnaževanjem višinskih plasti. Seveda, vse to stane, in je škodljivo za vse.
ODGOVORI
2 0
nebel
29. 09. 2025 12.17
+2
In letala. In vojske.
ODGOVORI
2 0
2fast4
29. 09. 2025 12.09
+1
Vlada bo uzakonila dpf filter za na usta...
ODGOVORI
2 1
Samo navijač
29. 09. 2025 12.06
+4
Ogromno Slovencev se greje na drva. Naravno,zdravo. Tukaj ne vidim problema.
ODGOVORI
4 0
Mclaren
29. 09. 2025 12.17
-3
Pojdi na dimnik in fajn vdihni.
ODGOVORI
0 3
NeXadileC
29. 09. 2025 12.05
+2
Bljak, laži.
ODGOVORI
3 1
Mclaren
29. 09. 2025 12.17
-1
Je rekel tramp???
ODGOVORI
1 2
mertseger
29. 09. 2025 12.02
+3
Dajmo še mal dvignit te temperature, sem moral že toplotno vklopit konec septembra. Tega včasih ni bilo, čele sredi oktobra ali pa novembra.
ODGOVORI
3 0
NeXadileC
29. 09. 2025 12.01
+3
Novo poročilo, nove laži. Trump jim je to v ksiht na arečanju ZN, kar naravnost povedal. Pa vemo tudi zakaj, tole okoljsko lažno pravljico potrebujejo.
ODGOVORI
3 0
NeXadileC
29. 09. 2025 12.05
+1
Nov en svet z eno vlado, teoretično ne bo imel sovražnikov. Imel bo pa notranje nasprotnike, ki jih bodo označili za okoljske sovražnike, torej sovražnike vseh, ki režimu pritrjujejo, in prav tisti bodo t.i. sovražnike napadli v imenu novovere.
ODGOVORI
1 0
Lujzek Biber
29. 09. 2025 11.55
+1
V Indiji jim povejte
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
29. 09. 2025 11.51
+2
Rdeči alarm za mraz?
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256