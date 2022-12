Reaktor na igrišču za skvoš: 80 let od prve nadzorovane verižne reakcije

Danes mineva 80 let od prve nadzorovane verižne reakcije. Poskus so izvedli raziskovalci univerze v Chicagu v reaktorju Chicago Pile-1 pod vodstvom Nobelovega nagrajenca Enrica Fermija . Gre za pomemben mejnik v prizadevanjih za odkritje zanesljivega in trajnega vira energije, ki ni odvisen niti od vremenskih razmer niti od fosilnih energentov.

Kot so sporočili iz Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, je bil jedrski reaktor Chicago Pile-1 (CP-1) več metrov velika struktura, sestavljena iz opek čistega grafita in jedrskega goriva v obliki naravnega kovinskega urana. Stal je v prostorih igrišča za skvoš pod tribunami univerzitetnega atletskega stadiona. "Reaktor CP-1 je bil pomemben mejnik v prizadevanjih za odkritje zanesljivega, trajnega vira energije, ki ni odvisen od vremenskih razmer niti od fosilnih virov energije. Človeštvo je takrat naredilo zelo pomemben korak v razvoju znanosti in tehnologije, na ta način pa danes proizvaja že desetino svetovne električne energije, in to z zelo majhnimi izpusti toplogrednih plinov," so zapisali v društvu.