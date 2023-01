'Rečeno, storjeno': proti vesolju poletela satelita Albanija 1 in Albanija 2

"Rečeno, storjeno. Lansirana je raketa Falcon 9, ki nosi naša dva satelita Albanija 1 in Albanija 2 v vesolje," je sporočil albanski premier Edi Rama . "Od danes ima Albanija več visokotehnoloških možnosti za nadzor in obrambo ozemlja, ki v realnem času posredujejo pomembne podatke," je dodal.

Satelita bosta državo stala šest milijonov dolarjev (5.649.000 evrov) za obdobje treh let, vlada v Tirani pa bo do njiju imela prednostni pristop.

Posredovala bosta celovito pokritost zemeljskega površja in bogate informacije za učinkovito politiko in odločanje, so po pisanju portala RTHS sporočili z albanskega obrambnega ministrstva. Omogočala bosta boljši nadzor albanskega ozemlja, uporabljali pa ju bodo tudi v boju proti organiziranemu kriminalu in za identifikacijo požarov.

V orbito ju je ponesla raketa Falcon 9 v okviru misije Transporter-6, v sklopu katere bodo v orbito poslali 114 mikrosatelitov in drugih vesoljskih plovil.