Reddit naj bi začel plačevati uporabnikom za priljubljene objave

Tako imenovano "zlato" na Redditu že dolgo obstaja. Sprva je bilo mišljeno kot nekakšna virtualna nagrada za objave ali komentarje, ki so bili uporabnikom všeč. Posamezni uporabnik je tako lahko plačal nominalno pristojbino in drugemu uporabniku podaril zlato. A vendar to zlato dejansko ni imelo nobene finančne vrednosti za uporabnika, ki ga je dobil, dejanska sredstva so šla za vzdrževanje platforme.

Je pa za nagrado uporabnik, ki je prejel zlato, po Redditu en teden brskal ne da bi videl kakršne koli oglase. Kasneje so prišle še dražje nagrade, ki so uporabnikom brskanje po Redditu brez oglasov omogočale cel mesec.

Eni se spremembe veselijo, drugi imajo pomisleke

Sporočilo vodilnih je prejelo mešane odzive. Nekateri se spremembe veselijo, spet drugi pa so zaskrbljeni, da bi se uporabniška izkušnja na platformi lahko poslabšala.

"Mislim, da je Reddit moral najti nek način, kako nagraditi svoje najbolj dragocene uporabnike," je za BBC dejal strokovnjak za družbene medije Matt Navarra. Pojasnil je, da moraš vrhunskim ustvarjalcem zagotoviti priložnosti za ustvarjanje dohodka. "Tako, da jim plačuješ, ali pa jim daš orodje, da lahko dohodek sami ustvarijo od oboževalcev," je povedal.

Je pa opozoril, da bi lahko tovrstne nagrade vplivale na vsebino. Za primer je navedel platformo X, nekdanji Twitter. "Ta svoje Premium naročnike zdaj nagrajuje z deležem prihodka od oglasov, ki pa je vezan na število prikazov ali ogledov oglasov, ki jih uporabnik ustvari v svojih odgovorih na tvit," je dejal.

Kot pojasnjuje, to uporabnike X-a spodbuja, da objavljajo vsebino, ki izsili največ odgovorov. Vsebina, ki dobi največ odzivov pa je običajno polarizirajoča, provokativna in kontroverzna. "Prav takšna, ki si je znamke ne želijo," je dodal strokovnjak.