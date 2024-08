Redek pojav na nebu: kombinacija super lune in modre lune

Po podatkih ameriške vesoljske agencije Nasa govorimo o super luni, ko se Luna še posebej približa našemu planetu v svoji eliptični orbiti in je hkrati še polna luna. Takrat je polna luna videti posebej velika in svetla.

Po avgustovski bomo lahko super lune opazovali še 18. septembra, 17. oktobra in 15. novembra, pri čemer bo oktobrska super luna od vseh najbliže Zemlji.

Tokratna polna luna je bila redka kombinacija super lune in modre lune, kar pa ne pomeni, da je bila Luna obarvana modro. Kot so pojasnili pri Nasi, je modra luna v resnici poimenovanje za dve polni luni v enem mesecu ali za tretjo polno luno v enem letnem času s štirimi polnimi lunami.

V vsaki trimesečni sezoni so običajno tri polne lune. Če pa se pojavi še četrta polna luna, govorimo o modri luni.

Nazadnje se je ta kombinacija super lune in modre lune zgodila avgusta lani, naslednjič pa bo mogoče super luno in modro luno opazovati januarja in marca 2037. Približno ena četrtina vseh polnih lun je superlun, medtem ko so le trije odstotki polnih lun tudi modre lune.