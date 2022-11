Redka vrsta raka zarodnih celic, s katero se je boril 25-letni glasbenik

Po enoletnem boju z redko vrsto raka zarodnih celic je umrl mlad in talentiran glasbenik Cormac Roth. Po podatkih medicinskega centra Univerze Rochester takšni tumorji predstavljajo le okoli dva do štiri odstotke vseh rakov pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 20 let. V veliki večini primerov je horiokarcinom ozdravljiv, kažejo podatki o tej redki vrsti raka. "Tudi rak, ki se je razširil, je s kemoterapijo še vedno zelo ozdravljiv," pravijo v britanski organizaciji Cander Research.

Pri tej redki vrsti raka tumorji nastanejo v zarodnih celicah, ki se razvijejo v spermo in jajčeca. Najpogosteje se tumorji razvijejo v jajčniku ali testisu, kjer se nahaja največ zarodnih celic. A te lahko včasih ostanejo tudi v nekaterih drugih delih telesa, kot so na primer maternica, prsni koš, trtica, možgani. Tumorji zarodnih celic, ki rastejo izven jajčnika ali moda, so sicer zelo redki, zdravniki pa jih imenujejo ekstragonadalni tumorji zarodnih celic. 25-letnemu Cormacu Rothu, sinu igralca Tima Rotha, ki je umrl že 16. oktobra, a je njegova družina smrt sporočila 31. oktobra, so raka zarodnih celic diagnosticirali novembra lani. Leto dni se je bojeval s to zahrbtno boleznijo, a je boj naposled izgubil. Tumorji zarodnih celic lahko sicer načeloma prizadenejo vsakogar, vendar pa so najpogostejši pri otrocih, najstnikih in mladih odraslih, poroča The Independent.

Tumorji zarodnih celic so lahko rakavi ali nerakavi, obe vrsti tumorjev pa se lahko povečata, le rakavi tumorji zarodnih celic se lahko tudi razširijo na druge dele telesa osebe. Poznamo sicer sedem vrst tumorjev zarodnih celic, najpogostejši se imenuje teratom. Ta je lahko zrel ali nezrel ter pogosto benigen, vendar pa so nezreli teratomi običajno rakavi in hitro rastejo. Druga vrsta tumorja zarodnih celic se imenuje tumor rumenjakove vrečke. Najpogosteje se pojavi v jajčniku ali modih, lahko pa se pojavi tudi na drugih delih telesa. Ti tumorji so rakavi in se hitro širijo v bezgavke ter druge organe. So sicer najpogostejši maligni tumorji zarodnih celic, ki so diagnosticirani pri otrocih. Tu pa sta še germinoma, rakavi tumor, ki se lahko pojavi v jajčnikih ali testisih osebe, ter embrionalni celični karcinom, redek in rakav tumor zarodnih celic, ki se pogosto pojavi skupaj z drugimi vrstami tumorjev. Druge vrste tumorjev zarodnih celic imenujemo poliembriomi, horiokarcinomi in mešani tumorji zarodnih celic. Horiokarcinom je rak, s katerim se je spopadal tudi 25-letni Cormac. Je redek in rakav tumor zarodnih celic, ki lahko nastane v jajčnikih ali modih, pogosto pa se pojavi tudi v maternici. V času nosečnosti se lahko razširi tudi na plod.

icon-expand Rak FOTO: Shutterstock