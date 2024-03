Redni obiskovalec Zemlje s sijočim repom. Kako ga lahko vidite?

Značilnost kometa so občasni izbruhi, ko mu sij naraste za več magnitud.

'Opazovali ga bomo lahko do sredine aprila'

Kot je za naš portal povedala astrofizičarka in docentka na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter članica Astronomske skupine Dunja Fabjan , je komet že več mesecev viden na večernem nebu po koncu mraka. Soncu bo sicer najbližje 21. aprila letos, zato mu sij narašča.

Po 71 letih nas je letos znova obiskal komet 12P/Pons-Brook, za katerega so značilni nenadni izbruhi svetlosti, ki se zgodijo vsakič, ko se začne približevati Soncu. V preteklem letu mu je svetlost poskočila najprej za 100-krat, potem pa še za-15 krat.

Komet bo do prihoda v perihelij (Soncu najbližja točka) najbolje viden iz severnih geografskih širin, "in sicer zvečer po koncu navtičnega mraka nekje med 19.30 in 21.30 uro". V tem času bo viden nizko nad severozahodnim obzorjem.

In kje ga lahko vidimo te dni? Kot pravi Fabjanova, je komet trenutno blizu znamenitih galaksij M31 in M33. "Opazovali ga bomo lahko do sredine aprila, vendar bo zvečer vedno nižje, zato bo treba za opazovanje najti lokacije z odprtim obzorjem," poudarja astrofizičarka.