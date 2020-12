Rekorderka Molly, dojenčica, rojena iz 27 let starega zarodka

Molly Gibson iz ameriškega Tennesseeja ima komaj dva meseca, čeprav je bila spočeta v zgodnjih 90. letih. Njena starša sta dala zarodek zamrzniti že daljnega leta 1992 in čeprav ga nista uporabila, so ga shranili. Za to je poskrbela organizacija, ki parom omogoča posvojitev zamrznjeni zarodkov. 27 let pozneje je Molly dobila nove starše - ob njenem spočetju je bila njena mama stara komaj eno leto.

Danes 29-letna Tina in 36-letni Ben Gibson sta si kar pet let prizadevala spočeti otroka, ko sta zasledila reklamo za Nacionalni center za donacije zarodkov (NEDC), neprofitno organizacijo, ki, kot omenjeno, hrani zamrznjene zarodke in omogoča njihovo posvojitev. Takoj sta se odločila poskusiti. "Ni nama bilo mar, kako bo otrok videti ali od kod prihaja," je za BBC povedala Tina Gibson. Sta se pa prepričala, da ju otroka ne bosta prehitro prerasla. "Z možem sva med majhnimi, zato sva izbirala po višini in teži. Iskala sva nekaj podobnega najinima."

To je močno zožilo izbor in tri leta pozneje imata hčerki, ki sta tudi biološki sestrici. Oba zarodka so zamrznili hkrati.