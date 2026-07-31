Rekordno nizka gladina Donave razkrila kosti mamuta

Močno znižana gladina Donave zaradi hude suše je v Bolgariji razkrila kosti mamuta, kar bi lahko vodilo do novih odkritij, je poročala AFP.
Donava je na nekaterih odsekih dosegla rekordno nizke vodostaje. Potem ko je vodostaj padel na rekordno nizko raven, so se razkrili deli rečnega dna. Ostanke mamuta v Bolgariji je v sredo po naključju opazil prebivalec vasi Rjahovo v pokrajini Ruse, v četrtek pa so jih zbrali strokovnjaki iz regionalnega muzeja.
Ostanki kosti so najverjetneje pripadali volnatemu mamutu, ki je živel v ledeni dobi, je za AFP pojasnil vodja tamkajšnjega muzeja Nikolaj Nenov. Doslej so prepoznali spodnjo čeljust, delce oklov, del lopatice ter stegnenico.
Žival je bila verjetno mlada, temna barva kosti pa nakazuje, da je veliko časa preživela v močvirnatem okolju. Najdba je pomembna, ker so kosti zelo dobro ohranjene in so bile, za razliko od številnih prejšnjih odkritij, zbrane na enem mestu, kar kaže, da pripadajo istemu osebku, je še pojasnil.
Mamuti so izumrli pred približno 4.000 leti. Znanstveniki že desetletja odkrivajo posamezne ostanke njihovih oklov, kosti, zob in dlake.
Izumrtje volnatih mamutov je kompleksna tema, ki jo znanstveniki pripisujejo kombinaciji dveh glavnih dejavnikov: hitrih podnebnih sprememb ob koncu ledene dobe, ki so drastično zmanjšale njihov življenjski prostor in dostopnost hrane, ter intenzivnega lova s strani zgodnjih človeških skupnosti. Zaradi segrevanja ozračja se je okolje, v katerem so mamuti živeli, spremenilo iz odprtih step v gozdove, kar je otežilo preživetje teh velikih rastlinojedcev.
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