Rekordno nizka gladina Donave razkrila kosti mamuta

Močno znižana gladina Donave zaradi hude suše je v Bolgariji razkrila kosti mamuta, kar bi lahko vodilo do novih odkritij, je poročala AFP. Donava je na nekaterih odsekih dosegla rekordno nizke vodostaje. Potem ko je vodostaj padel na rekordno nizko raven, so se razkrili deli rečnega dna. Ostanke mamuta v Bolgariji je v sredo po naključju opazil prebivalec vasi Rjahovo v pokrajini Ruse, v četrtek pa so jih zbrali strokovnjaki iz regionalnega muzeja.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Najdba mamuta na Donavi Profimedia

Najdba mamuta na Donavi Profimedia

Najdba mamuta na Donavi Profimedia

Najdba mamuta na Donavi Profimedia







Ostanki kosti so najverjetneje pripadali volnatemu mamutu, ki je živel v ledeni dobi, je za AFP pojasnil vodja tamkajšnjega muzeja Nikolaj Nenov. Doslej so prepoznali spodnjo čeljust, delce oklov, del lopatice ter stegnenico. Žival je bila verjetno mlada, temna barva kosti pa nakazuje, da je veliko časa preživela v močvirnatem okolju. Najdba je pomembna, ker so kosti zelo dobro ohranjene in so bile, za razliko od številnih prejšnjih odkritij, zbrane na enem mestu, kar kaže, da pripadajo istemu osebku, je še pojasnil. Mamuti so izumrli pred približno 4.000 leti. Znanstveniki že desetletja odkrivajo posamezne ostanke njihovih oklov, kosti, zob in dlake.