Replika Teslinega cybertrucka atrakcija v Mostarju

"Herceg-teslo" so izdelali tako, da so preobrazili avtomobil Ford Raptor F150. Po osmih mesecih so svoj izdelek, ki je popolna kopija Teslinega poltovornjaka, s ponosom pokazali in popeljali po mostarskih ulicah. Čeprav pravi cybertruck poganja elektrika, mostarska različica ostaja zvesta klasičnemu pogonu na bencin.

Mila Marić je glavna inženirka in hkrati tudi edina ženska, ki je sodelovala pri projektu. Mlada in ambiciozna inženirka strojništva se je ekipi pridružila pred štirimi leti, to pa je bil do zdaj njen največji projekt, je priznala v pogovoru za Bljesak.info."Največji izziv za celotno ekipo je bil sam začetek," pripoveduje. Dela niso začeli, dokler niso razvili idejne rešitve, za katero so se vsi strinjali, da je najboljša. "Vsak del avtomobila je bil izziv, učili smo se drug od drugega in iskali najboljše rešitve."

Njihovo delo je bilo polno izzivov, konstruktivnih razprav, pa tudi smeha, opisuje Marićeva in pove še zanimivo anekdoto, ko so avto prvič pripeljali na parkirišče pred podjetjem. "Neka ženska se je s svojim avtomobilom ustavila ob njem in vprašala: 'Ali je to cybertruck?' In odgovorili smo ji pritrdilno. Začudeno je vprašala: 'Ampak kako?' Naš odgovor pa se je glasil: 'Tukaj jih proizvajamo, ali niste vedeli?' Vsi smo se začeli smejati in tako smo dobili potrditev, da smo naredili super stvar!"

V tem poklicu se vsak dan naučiš nekaj novega, še pravi Marićeva. "Ta projekt nas je opogumil in pripravil na nove izzive." Teh ji kot ženski v pretežno moškem poslu zagotovo ne bo manjkalo. Sama pravi, da se jih ne boji, saj je tudi tu – tako kot povsod drugod – treba biti pripravljen na učenje.