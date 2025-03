'Reševalna misija' izstreljena: Sunita in Butch se vračata domov

Sunita Williams, astronavtka s slovenskimi koreninami, in njen kolega Butch Wilmore bi morala na Mednarodni vesoljski postaji ostati le dober teden, a sta naposled tam obtičala kar devet mesecev. Njuna vesoljska odiseja se zdaj zaključuje. Ponoči je namreč proti njima uspešno poletela misija Crew 10; plovilo Dragon je v vesolje popeljalo štiri astronavte, ki bodo nadomestili dvojico, ki trenutno skrbi za raziskave in delovanje vesoljske postaje.

OGLAS

Misija Crew 10 bi morala sicer prvotno poleteti že v sredo, a so njihovo izstrelitev zaradi težav s potisnimi motorji v zadnjem trenutku zamaknili na petek. Nasa je nato v četrtek sporočila, da je SpaceX težavo odpravil ter da je petkovo vreme primerno za ponoven poskus izstrelitve.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Izstrelitev rakete SpaceX icon-picture-layer-2 1 / 4

Dolgo pričakovana raketa z nadomestno posadko za dva obtičala Nasina astronavta je tako po več težavah in zamikih naposled le na poti proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS). Raketa SpaceX Falcon 9 je nekaj minut po polnoči uspešno poletela z izstrelitvene ploščadi na Floridi.

Štirje člani misije – poveljnica misije Anne McClain in pilotka Nichole Ayers, obe Nasini astronavtki, ter strokovnjaka misije Takuya Onishi iz Japonske agencije za vesoljsko raziskovanje (JAXA) in Kirill Peskov iz ruske vesoljske agencije Roscosmos – naj bi do ISS prispeli 14 ur po vzletu.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP







Nasina misija Crew 10 icon-picture-layer-2 1 / 5

To pomeni, da se lahko obtičala Nasina astronavta Butch Wilmore in Suni Williams, ki ima slovenske korenine, končno vrneta domov. Četverica bo namreč prevzela raziskave in druge naloge na ISS, izmenjava informacij in prilagoditev na življenje v vesolju običajno traja okoli teden dni, a bo tokrat vse izvedeno hitreje, nato pa se bosta Wilmore in Williamsova vrnila na Zemljo. Nova ekipa bo na postaji predvidoma preživela naslednjih šest tednov. V vrnitev astronavtov se je vpletla politika Astronavta, ki sta na ISS vse od junija 2024, bi se morala prvotno vrniti že po osmih dneh bivanja v vesolju. A zaradi težav na njunem vesoljskem plovilu Boeing Starliner so njuno vrnitev zamaknili. Astronavta sta sicer v vesolju ostala tudi zaradi tega, ker mora na mednarodni vesoljski postaji vedno ostati določeno število osebja, ki skrbi za vse procese, ki se odvijajo v vesolju.

Sunita Williams na ISS FOTO: Profimedia icon-expand