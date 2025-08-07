Svetli način
Znanost in tehnologija

Rešitev za Alzheimerjevo bolezen? Ključ bi se lahko skrival v litiju

Washington, 07. 08. 2025 11.45 | Posodobljeno pred 47 minutami

Znanstveniki so prišli do pomembnega odkritja, ki bi lahko pomagalo pri razumevanju skrivnosti Alzheimerjeve bolezni in staranja možganov. Ključ bi se namreč lahko skrival v skromni kovini - litiju. Potrebne bodo sicer dodatne raziskave, da bi prve ugotovitve potrdili, a testi na miših jih navdajajo z upanjem.

Litij je v medicini najbolj znan kot stabilizator razpoloženja, ki ga predpisujejo ljudem z bipolarno motnjo in depresijo. Ameriška uprava za hrano in zdravila ga je odobrila leta 1970, so ga pa zdravniki za zdravljenje motenj razpoloženja uporabljali že skoraj stoletje prej.

Raziskovalci so zdaj ugotovili, da je litij v majhnih količinah tudi sicer naravno prisoten v našem telesu in da ga celice potrebujejo za normalno delovanje, poroča CNN. Zdi se, da ob tem igra ključno vlogo tudi pri ohranjanju zdravja možganov.

Alzheimerjeva bolezen
Alzheimerjeva bolezen FOTO: AP

V članku je navedeno, da so analize človeškega možganskega tkiva in vrsta poskusov na miših pokazale dosleden vzorec - izguba spomina ter nevrološki znaki Alzheimerjeve bolezni se običajno razvijejo, ko se koncentracija litija v možganih zmanjša. Ob tem je študija pri miših odkrila tudi dokaze, da določena vrsta litijevega dodatka odpravi te nevrološke spremembe in zmanjša izgubo spomina, s čimer možgane povrne v "mlajše in bolj zdravo stanje".

V seriji poskusov so namreč raziskovalci na univerzah Harvard in Rush ugotovili, da je izčrpavanje litija v prehrani navadnih miši povzročilo vnetje in spremembe, povezane s pospešenim staranjem v njihovih možganih. Živali, ki so bile posebej vzrejene za razvoj enakih vrst možganskih sprememb kot ljudje z Alzheimerjevo boleznijo, je tako dieta z nizko vsebnostjo litija spodbudila h kopičenju lepljivih beljakovin, ki tvorijo plake in vozle v možganih, kar je značilno za to bolezen. Ob tem je pospešila tudi izgubo spomina.

Po drugi strani je ohranjanje normalne ravni litija miši zaščitilo pred možganskimi spremembami, povezanimi z Alzheimerjevo boleznijo. Če bodo torej nadaljnje raziskave ugotovitve potrdile, bi lahko te odprle vrata novim zdravljenjem in diagnostičnim testom za Alzheimerjevo bolezen.

Nevroznanstvenik Ashley Bush, ki vodi Raziskovalni center za demenco na Univerzi v Melbournu v Avstraliji, je dejal, da raziskovalci "predstavljajo prepričljive dokaze, da ima litij dejansko fiziološko vlogo in da lahko staranje poslabša regulacijo ravni litija v možganih".

Litij najdemo tudi v hrani in vodi

V svoji naravni obliki je litij element, mehka, srebrno-bela kovina, ki se zlahka združuje z drugimi elementi in tvori spojine in soli.

 Znanstveniki so sicer že vedeli, da deluje na izboljšanje razpoloženja, niso pa pojasnili, na kakšen način. Tudi nekateri vroči vrelci, znani po mineralni vodi, bogati z litijem, so tako zaradi svojih zdravilnih moči postali iskane počitniške destinacije. Prisoten je sicer tudi v hrani in vodi.

Kljub temu lahko ljudje, ki jemljejo predpisane odmerke litija, včasih razvijejo toksičnost za ščitnico ali ledvice. Vendar pa testi na miših, ki so jim dajali precej nižje odmerke litijevega orotata, niso pokazali znakov poškodb.

Nova raziskava sicer potrjuje pretekle študije, ki so namigovale, da bi bil lahko litij pomemben za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni. Danska študija, objavljena leta 2017, je tako že pokazala, da je pri ljudeh z višjo vsebnostjo litija v pitni vodi manj verjetno, da jim bodo diagnosticirali demenco v primerjavi s tistimi, katerih voda je vsebovala naravno nižje ravni litija. Druga velika študija, objavljena leta 2022 v Združenem kraljestvu, je pokazala, da je bila verjetnost za diagnosticiranje Alzheimerjeve bolezni pri ljudeh, ki so jim predpisali litij, približno polovico manjša kot pri tistih v kontrolni skupini.

