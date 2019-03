Revolucija v medicini: presadili ledvico donatorke, okužene z virusom HIV

Martinezovo so z virusom okužili s transfuzijo, ko je bila stara le šest tednov – takrat transfuzijski zavodi še niso rutinsko testirali vzorcev za virus. Ta nekoč izredno smrtonosni virus poškoduje imunski sistem in prepreči telesu, da bi se boril proti organizmom, ki povzročajo bolezen.

Kljub njeni bolezni je Martinezova živela polno življenje. "Hočem, da ljudje razmislijo o tem, kako je živeti s tem virusom. Če je kdorkoli dokaz, da lahko z njim živiš vso življenje, sem to jaz," je za medije dva dni pred operacijo povedala.Dr. Dorry Segev, profesor na univerzi Johna Hopkinsa in kirurg v tamkajšnji bolnišnici, je pohvalil njen pogum in dejal, da gre za zgodovinsko operacijo.

Upanje za ljudi, ki živijo s HIV

Do leta 2013 v ZDA niso bile dovoljene donacije ljudi, ki so bili HIV-pozitivni. Dr. Segev je o tem dejal: "Videl sem umreti veliko ljudi, okuženih z virusom, ki so bili na listi za transplantacijo. Prav tako smo morali zavrniti potencialne donatorje, če so bili okuženi."

Zdravnike je skrbelo predvsem, da bi virus poškodoval ledvico, in da bi zdravila, ki pomagajo obdržati HIV pod nadzorom. "Dokazati smo morali, da so lahko ljudje s hivom dovolj zdravi, da postanejo darovalci in živijo le z eno ledvico," je povedal Segev. Martinezova je povedala, da imajo tisti, ki so okuženi z virusom, dvakrat manj možnosti, da preživijo čakanje na ledvico.

V ZDA so po sprejetem HIV Organ Policy Equity (HOPE) aktu dovolili raziskovalcem, da začnejo s študijami o darovanju organov HIV-pozitivnih bolnikov drugim HIV-pozitivnim prejemnikom. Ta program je tako vzpostavil posebno darovalno bazo za tiste, ki so okuženi s tem virusom.