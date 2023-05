Električni štirikolesnik, za katerega je dovolj kategorija AM

Novi stari Citroenov malček dokazuje, da je električna mobilnost lahko dostopna vsem, je dejal Filip Koren, direktor podjetja C Automobil Import d.o.o. " Ob tem velja dodati, da ga uporabniki lahko vozijo brez vozniškega izpita kategorije B, zgolj s kategorijo AM, kar je odlična novica tudi za mlajše generacije," je še dodal. Vozite ga namreč lahko od 15. leta dalje, dovolj je vozniški izpit AM kategorije.

"Vozilo AMI primarno vidimo kot dopolnilno prevozno sredstvo v gospodinjstvu, ki je namenjeno družinam z najstniki, starimi od 14 do 18 let. Pogosto v teh letih še nimajo vozniškega izpita, zato jim AMI omogoča optimalno prevozno sredstvo po mestu. Ob tem je namenjen tudi upokojencem, ki iščejo majhno in okretno vozilo ter prevozijo kratke razdalje, in jim tako poenostavlja vsakodnevno mobilnost. Vrsto prednosti bodo v njem prepoznali tudi tisti, ki so trajnostno naravnani," je povedala skrbnica oglaševanja in spletnih strani Polona Gruden.

Kot so poudarili na slovenski predstavitvi, je avtomobilček idealna izbira za kratke mestne vožnje, ki so postale del našega vsakdana. Je 100-odstotno električen, polnite ga na klasični 220 V vtičnici, ima do 75 km dosega, dolg pa je 2,41 metra. "Na klasični vtičnici 220 V se v štirih urah napolni do polnega," je izpostavil Rok Marolt, vodja produkta in izobraževanj.

Ob tem sporočajo, da ga lahko najamete preko Free2move ali kupite prek spleta, kjer bo možnost tako dostave na dom ali kot osebnega prevzema na AMI točkah po Sloveniji.