Nove ugotovitve o 'živem fosilu': brejost ribe iz časa dinozavrov traja kar pet let

Zdaj pa so francoski znanstveniki, ki jo proučujejo, odkrili nova presenetljiva dejstva o tej veliki prebivalki morskih globin. Če so bili doslej prepričani, da koelakanti živijo le okoli 20 let, pa je nova študija potrdila, da je njihova življenjska doba okoli 100 let. Poleg tega pa so ugotovili tudi, da so samice breje kar pet let, kar je najdaljša brejost na svetu, ki je niso zaznali pri nobeni drugi živali.

Znanstveniki njihovo starost ugotavljajo s preštevanjem kolobarjev na luskah, podobno kot lahko ugotovimo starost drevesa po kolobarjih na prerezanem deblu, je pojasnila morska biologinja Kelig Mahe, vodja raziskave o koelekantih, ki so jo objavili v znanstveni reviji Current Biology.

Toda ugotovili so, da so v preteklosti pri štetju spregledali številne manjše črte, ki so vidne s pomočjo polarizirane svetlobe. S to tehniko so zdaj na eno veliko črto odkrili kar pet manjših črt. To pa pomeni, da je starost rib kar petkrat daljša, kot so domnevali doslej.

Koelekanti so se prvič pojavili v devonu, geološki dobi paleozoika, pred približno 400 milijoni let oziroma okoli 170 milijonov let pred pojavom dinozavrov. Glede na številne fosile, ki so jih našli, so znanstveniki domnevali, da je vrsta izginila v množičnem izumrtju vrst ob koncu krede. Zato se je ribe prijel vzdevek "živi fosil", a se takšnemu poimenovanju znanstveniki izogibajo. "Po definiciji je fosil mrtev, koelekanti pa so se precej razvili od časa devona," pravi biolog in soavtor študije Marc Herbin iz pariškega Nacionalnega muzeja naravne zgodovine.