Ob obali Sicilije odkrili rimsko ladjo z vinskimi amforami na krovu

"Sredozemlje nam nenehno daje dragocene elemente, s katerimi lahko rekonstruiramo našo zgodovino, povezano s pomorsko trgovino, vrstami ladij in tovorom, ki so ga prevažale," je za Guardian dejala Valeria Li Vigni s Sicilije, ki je sprožila odpravo, v okviru katere so odkrili starodavno rimsko ladjo. "Izvedeli bomo več o življenju na krovu ter o odnosih med prebivalci obalnih območij."

Sicilijanske oblasti so odkritje označile za najpomembnejšo arheološko najdbo zadnjih let.