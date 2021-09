Mož, ki je peš dosegel severni in južni pol: Računovodje bodo rešili Antarktiko

Robert Swan . Okoljevarstvenik, pustolovec, ljubitelj narave, ambasador dobre volje, nosilec olimpijske bakle ... in še bi lahko naštevali. Predvsem pa borec za ohranitev Antarktike. " Antarktika. Sedmi kontinent in edini kraj na svetu, za katerega smo vsi odgovorni. Če območje Antarktike razdeliš na 7,5 milijarde ljudi, kolikor nas živi na Zemlji, je vsak odgovoren za območje v velikosti nogometnega igrišča ," so njegovi prvi stavki, ko nagovori občinstvo.

Kot rad pove, ga je na njegovo življenjsko pot usmeril film. " Zame se je vse začelo, ko sem bil star 11 let in sem gledal film o Antarktiki, o pravih raziskovalcih, ki so šli na severni in na južni pol. Takrat sem si rekel: postal bom prvi človek, ki bo severni in južni pol dosegel peš ," je spomine obujal tudi na predavanju v razkošni dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).

Robert Falcon Scott velja za enega največjih polarnih raziskovalcev. Med leti 1910 in 1912 je vodil nesrečno odpravo, ki je poskušala prva priti na južni pol. Januarja 1912 so ga res dosegli, a so tam ugotovili, da jih je za vsega 35 dni prehitela odprava pod vodstvom Roalda Amundsena. Umrli so na poti nazaj, kmalu po tem, ko je bila posneta ta slika.

Hodili so 70 dni, vsak je s seboj vlekel 160-kilogramske sani, celotno pot pa so opravili brez kakršne koli pomoči. Brez radijske postaje so bili prepuščeni sami sebi, smer proti južnemu polu so določali s pomočjo sonca, sekstanta in ure. Nazadnje so svoj cilj – raziskovalno postajo sredi 14,2 milijona kvadratnih kilometrov velike celine – zgrešili za vsega 300 metrov, se pohvali. Po 1400 kilometrih poti in brez modernih pripomočkov.

Svojo prvo ekspedicijo na Antarktiko (1984–1987) je poimenoval "Po Scottovih stopinjah". Po 27.500 kilometrih plovbe, letu dni čakanja, da mine antarktična zima, in 1400 kilometrih pešačenja je tričlanska odprava 11. januarja 1986 dosegla južni pol. " Bili smo prvi, ki so se prek dežele odpravili peš, po Scottu, Schacletonu in Amundsenu 75 let pred nami. Več ljudi je stalo na Luni, kot se jih je lotilo takšne naloge, " pove Swan.

Prečkati so morali 5000 brezen oziroma razpok v ledu. " Če padeš vanje, ne boš več videl doma. S seboj nismo imeli ne vrvi, ne lestev, da bi lahko splezal ven. Ne moreš jih pojesti. Če padeš notri, ostaneš tam, mrtev ali živ, " je pripovedoval Swan. " A prišli smo mimo in zdaj smo stali na izjemnem kraju, Polarnem platoju, velikem približno toliko kot ZDA. Pod našimi nogami je 4500 metrov ledu. 90 odstotkov vsega ledu in 70 odstotkov vseh zalog pitne vode. Na njih smo stali. Stali pa smo tudi na našem spominu ." Posamezne plasti večnega ledu nam namreč lahko razkrijejo, kaj se je na Zemlji dogajalo na desetine, na stotine tisočletij nazaj. Spomin našega planeta je treba ohraniti, tudi zato se moramo boriti za Antarktiko, na tem mestu poudari Swan. Izpostavi pa še nekaj: držal je besedo, ki jo je dal svojemu mentorju Cousteauju. Razen sledi v snegu ni njegova ekipa na Antarktiki pustila prav ničesar.

Po južnem še severni tečaj

Prvi cilj je bil dosežen in Swan je svoje misli usmeril na nasprotni konec sveta, na severni pol. Tokrat je zbral ekipo osmih ljudi iz sedmih različnih držav. Severni tečaj so, spet brez pomoči, dosegli 14. maja 1989. Prehodili so 1300 kilometrov. Danes, dobrih trideset let pozneje, zaradi taljenja ledu njihovega podviga ni mogoče ponoviti. "Tisti, ki trdijo, da podnebnih sprememb ni, naj poskušajo hoditi do severnega pola," pribije.

"Antarktika je celina pod ledenim pokrovom. Severni pol je sredi poledenelega morja. Stopili smo torej s trdnih tal na zamrznjeno morje in se odpravili 700 navtičnih milj (1300 kilometrov) naprej," pove Swan. Razmere so bile izredno zahtevne, a najhujši del poti jih je čakal na koncu. "Bili smo 624 navtičnih milj (1100 kilometrov) od najbližjih trdnih tal, sredi zmrznjenega oceana. Manj kot sto navtičnih milj od severnega pola. Mislil sem si: uspelo nam je. A zgodila se je edina stvar, ki je nismo predvideli. Ocean se je začel premikati, škripati, pokati in nazadnje je razpadel pred našimi očmi." To se je dogajalo, preden so besedne zveze kot podnebne spremembe in globalno segrevanje postale del našega besednjaka. "Mislili smo si: mrtvi smo."

Preživeli so z izjemnimi napori. Ker je bil polarni dan in sonce nikoli ni zašlo, so lahko "goljufali čas" in se pretvarjali, da ima dan 40 ur. Hodili so in hodili, iztisnili še zadnje atome moči, ignorirali hude poškodbe in v sedmih dneh prišli do konca poti. "Nazadnje smo vendarle imeli tudi srečo. Deset navtičnih milj pred severnim polom je veter spremenil smer, led se je utrdil in končno smo stali na tečaju. Uspelo nam je." Najdlje na severu, kolikor je sploh mogoče iti, je odprava "iz vseh vetrov" razvila zastavo Združenih narodov.