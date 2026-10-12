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Znanost in tehnologija

Robot otipaval 16-letnico, lastnika vse skupaj prenašala v živo

Köln, 12. 10. 2026 19.00 pred 48 minutami 1 min branja 6

Avtor:
N.Š.
Robot

Nemška policija preiskuje nenavaden primer domnevnega spolnega nadlegovanja v Kölnu. Približno 1,20 metra visok robot naj bi se 16-letnemu dekletu približal od zadaj, jo prijel za zadnjico in ob njej izvajal seksualno sugestivne gibe. Lastnik robota in njegov spremljevalec naj bi dogajanje snemala ter ga v živo prenašala na družbenih omrežjih. Policisti so robota zasegli, kriminalisti pa zdaj ugotavljajo, kdo je upravljal njegove gibe.

Nenavaden incident se je zgodil v noči na nedeljo, malo pred polnočjo, v središču nemškega Kölna. Šestnajstletnica se je s prijateljicama, starima 17 in 18 let, zadrževala pred restavracijo s hitro prehrano, ko se ji je od zadaj približal približno 1,20 metra visok robot rdeče-zlate barve.

Po navedbah policije naj bi se robot dotaknil dekletove zadnjice in ob njej izvajal ponavljajoče se gibe, ki so posnemali spolni odnos.

Za robotom naj bi stala dva mladeniča, 16-letni lastnik naprave in njegov 19-letni spremljevalec. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi dogajanje snemala, komentirala in ga v živo prenašala na družbenih omrežjih.

Na TikToku sicer krožijo tudi posnetki robota, ki se premika po ulicah Kölna in izvaja opolzke gibe.

Robota skrila v prtljažnik avtomobila

Po prijavi dogodka so policisti osumljenca kmalu izsledili, robota pa na ulici ni bilo več. Šestnajstletni lastnik iz mesta Wegberg ga je medtem že pospravil v prtljažnik avtomobila znamke Volkswagen, kjer so ga policisti tudi našli.

Policija je robota zasegla, prav tako oba mobilna telefona osumljencev.

Kriminalisti zdaj preiskujejo, kako je naprava v času incidenta delovala in ali je njene gibe kdo neposredno upravljal na daljavo. Za zdaj še ni ugotovljeno, kdo je usmerjal robota oziroma ali je šlo za vnaprej programirane gibe.

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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DasaizDalasa
12. 10. 2026 19.53
Obtožbo bo sestavil robotski tožilec in sodil sodnik robot. Verjetno bo bolj učinkovito od naših nesposobnežev.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
12. 10. 2026 19.44
V Nemčiji.
Odgovori
0 0
Kod.
12. 10. 2026 19.34
Zamimivo kako so takoj ukrepali,ko pa pečeni to počnejo je pač to njihova kultura😁
Odgovori
+2
2 0
Rock8
12. 10. 2026 19.28
Hahaha,to je pa kr resno,kaj ji bo pa naredu,saj je trd sam v glavo
Odgovori
+0
1 1
JP2022
12. 10. 2026 19.12
a se ni to zgodilo Na Kmetiji ob 20:00 že velikokrat.
Odgovori
+3
3 0
300 let do specialista
12. 10. 2026 19.10
Raštelam in robota in lastnika, da se na mojega spravi.
Odgovori
+0
2 2
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