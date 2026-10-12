Robot otipaval 16-letnico, lastnika vse skupaj prenašala v živo

Nenavaden incident se je zgodil v noči na nedeljo, malo pred polnočjo, v središču nemškega Kölna. Šestnajstletnica se je s prijateljicama, starima 17 in 18 let, zadrževala pred restavracijo s hitro prehrano, ko se ji je od zadaj približal približno 1,20 metra visok robot rdeče-zlate barve.
Po navedbah policije naj bi se robot dotaknil dekletove zadnjice in ob njej izvajal ponavljajoče se gibe, ki so posnemali spolni odnos.
Za robotom naj bi stala dva mladeniča, 16-letni lastnik naprave in njegov 19-letni spremljevalec. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi dogajanje snemala, komentirala in ga v živo prenašala na družbenih omrežjih.
Na TikToku sicer krožijo tudi posnetki robota, ki se premika po ulicah Kölna in izvaja opolzke gibe.
Robota skrila v prtljažnik avtomobila
Po prijavi dogodka so policisti osumljenca kmalu izsledili, robota pa na ulici ni bilo več. Šestnajstletni lastnik iz mesta Wegberg ga je medtem že pospravil v prtljažnik avtomobila znamke Volkswagen, kjer so ga policisti tudi našli.
Policija je robota zasegla, prav tako oba mobilna telefona osumljencev.
Kriminalisti zdaj preiskujejo, kako je naprava v času incidenta delovala in ali je njene gibe kdo neposredno upravljal na daljavo. Za zdaj še ni ugotovljeno, kdo je usmerjal robota oziroma ali je šlo za vnaprej programirane gibe.
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