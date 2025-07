Robot pod taktirko umetne inteligence izvedel prvo samostojno operacijo

Da bi robota z umetno inteligenco naučili posega, so ameriški strokovnjaki okoli 16 ur posnetih operacij in 16.000 gibov strnili v 17 korakov. "Imamo strokovnjake, ki operirajo in to tudi snemajo, obenem pa beležijo, kako se robot premika. Tako se naš sistem uči, glede na določen kader oziroma to, kar robot vidi, kakšna je naslednja prava poteza," je pojasnil profesor na oddelku za strojništvo na Univerzi Johnsa Hopkinsa Axel Krieger.

Robot je tako pod vodstvom umetne inteligence žolčnik uspešno ločil od jeter mrtvega prašiča in postopek je, čeprav je bil počasnejši od pravih kirurgov, osemkrat ponovil s 100-odstotno natančnostjo. Zmedlo ga ni niti rdeče barvilo, ki naj bi predstavljalo kri, ko so raziskovalci njegove roke namerno postavili v napačen začetni položaj, pa se je robot celo sam popravil. "Pričakujemo manjše napake, zato v naš učni nabor dodajamo podatke, da se napake odpravijo," je dejal profesor.